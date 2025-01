Porsche a lansat noul 911 Carrera S – Sportiva germană produce 480 CP

Porsche 911 Carrera S revine în gama producătorului german. Sportiva dispune acum de și mai multă putere și dotări, completând mai bine spațiul dintre Carrera de bază și versiunea GTS.

Nici nu am început bine noul an că deja se lansează o nouă versiune a lui 911, dar acest lucru nu ne deranjează câtuși de puțin. Producătorul german a anunțat noul 911 Carrera S, care nu doar că adoptă noile trăsături de design, introduse odată cu facelift-ul lansat anul trecut, dar beneficiază de și mai multă putere și un pachet de dotări mai generos.

Porsche readuce în gamă 911 Carrera S, un model care se va situa între 911 Carrera și 911 Carrera GTS T-Hybrid. Sistemul său de propulsie a fost îmbunătățit semnificativ și atinge acum niveluri de performanță care erau rezervate anterior pentru 911 Carrera GTS din generația anterioară.

În plus, o listă extinsă de echipamente standard și opțiuni de personalizare semnificativ crescute, în comparație cu 911 Carrera, fac din acest nou membru al gamei o propunere atractivă pentru clienți. În plus, Carrera S este disponibil atât sub formă de Coupe, cât și cu caroserie Cabriolet.

Porsche 911 Carrera S este mai puternic, însă cutia manuală dispare din ofertă

Motorul boxer de 3.0 litri, supraalimentat cu două turbine, a fost îmbunătățit fundamental pentru a fi utilizat în noul 911 Carrera S. Rezultatul este o creștere semnificativă a puterii cu o reducere simultană a emisiilor.

Puterea sa 480 CP și cei 5390 Nm, reprezintă o creștere cu 30 CP față de predecesorul său. Pentru a obține această performanță și eficiență sporite, Porsche a montat turbocompresoare noi și a optimizat răcirea aerului care intră în motor, printre altele.

Noua mașină sport se bazează acum pe designul modelelor 911 Turbo din generația anterioară. Grație acestui plus de putere, Carrera S Coupe accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde și atinge o viteză maximă de 308 km/h. Din păcate, transmisia manuală dispare din ofertă, iar Carrera S va putea fi cumpărat doar cu transmisia automată PDK cu 8 rapoarte.

Nu în ultimul rând, lista cu echipamente standard este mai generoasă și include jante de 20 de inchi pe față și 21 de inchi pe puntea spate, evacuare sport și sistem de vectorizare a cuplului, care nu este disponibil pe Carrera de bază.

Urmărește Promotor.ro pe Google News