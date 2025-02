Primul anunț oficial despre taxa de poluare: Se introduce din 2026. Cine e obligat să o plătească?

Taxa de poluare devine o certitudine! Reprezentanții Guvernului au anunțat, oficial, că taxarea mașinilor care poluează se va face cel mai devreme, în 2026. Iată cine este obligat să plătească noua taxă de poluare și ce valoare are acest nou bir.

Guvernul României analizează, în prezent, mai multe variante de taxare a mașinilor vechi.

Dar, o certitudine este că noua taxă de poluare va fi introdusă, cel mai devreme, în 2026.

Primul anunț oficial despre taxa de poluare: Se introduce din 2026

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a făcut primul anunț oficial referitor la noua taxă de poluare.

„România a promis în 2021, prin PNRR, că va face o reformă şi în ceea ce priveşte […] taxarea acelor mijloace de transport care sunt poluante, care emit dioxid de carbon şi gaze cu efect de seră şi, proporţional, cele care emit mai puţin vor fi impozitate cu impozit mai mic, mai redus. […] Tot acest pachet vine în sprijinul celor care vor să aibă maşini mai puţin poluante. Cu siguranţă, această taxă nu va intra în vigoare în acest an, ci cel mai devreme pe 1 ianuarie 2026. De atunci, am putea plăti taxe mai mari în funcţie de maşinile pe care le avem şi dacă poluează mai mult, sau mai mici, dacă avem maşini mai puţin poluante, depinde de modul în care se echilibrează acest lucru. Sigur, maşinile mai puţin poluante vor fi taxate mai puţin decât cele care sunt mai poluante”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

În spațiul public s-a vehiculat că noua taxă auto ar putea ajunge la aproape 2.000 de lei pe an, pentru anumite vehicule foarte vechi.

Cine va fi obligat să plătească noua taxă de poluare?

Noul proiect de taxare îi vizează pe cei care dețin sau cumpără un vehicul vechi care poluează.

„O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani. Noi nu vrem să interzicem lucrul ăsta actualmente, iau exemplu similar de 15 ani, pe care o deținem și la care urmează să plătim impozitul local de data asta. Astăzi suma e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 – 1.900 de lei pe an”, a declarat, în prima parte a lunii februarie, directorul general automobile Dacia, Mihai Bordeanu.

Asta înseamnă că milioane de români ar urma să plătească, anual, noua taxă de poluare. Și, cu cât vehiculul este mai vechi și poluează mai mult, cu atât taxa va fi mai mare.

În prezent, în România sunt peste 3 milioane de vehicule mai vechi de 20 de ani. Alte aproape 4 milioane au între 10 și 20 de ani. Doar aproximativ 300 de mii de autoturisme sunt noi.

Vârsta medie a unei mașini din România este de aproximativ 15 ani, ceea ce poziționează țara noastră pe locul patru în Europa. Media de vârstă a unui vehicul la nivel european este de puțin peste 12 ani.

Urmărește Promotor.ro pe Google News