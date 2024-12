Producția auto din România a crescut cu 19% în luna octombrie

Producția autohtonă de mașini din România a crescut în luna octombrie cu peste 19%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform celor mai noi date publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), producția de mașini a cunoscut o creștere importantă în luna octombrie a acestui an. Comparativ cu aceeași perioadă din 2023, producția autohtonă de automobile a crescut cu 19,04%, până la 58.867 de unități.

Ca de obicei, totalul se împarte între uzinele Dacia și Ford. Astfel, fabrica Dacia de la Mioveni a produs luna trecută 31.030 de automobile, în timp ce pe porțile uzinei Ford Otosan din Craiova au ieșit 27.627 de mașini, pentru un total de 58.867 de automobile produse în România doar în luna octombrie.

Câte mașini au fost produse până acum în 2024?

Pe primele zece luni din 2024, producția de automobile se situează la un nivel de 466.838 de unități, o creștere de 9,82 față de perioada similară din 2023. Pe primele zece luni ale anului trecut, ACAROM raporta o producție de 425.090 de unități. La totalul de 466.838 de automobile produse în primele zece luni ale acestui an, Dacia contribuie cu 259.676 de unități, în timp ce fabrica Ford Otosan din Craiova a produs 207.162 de unități.

Dacă aceste valori se mențin pe o traiectorie ascendentă, sunt toate șansele ca 2024 să reprezinte un an de record pentru producția de automobile din România. În 2023 au fost produse peste 511.000 de automobile în România, de către Dacia și Ford, iar dacă aceste creșteri se mențin și pentru ultimele două luni din 2024, am putea asista la încă un an record pentru producția autohtonă.

Urmărește Promotor.ro pe Google News