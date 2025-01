Raliul Dakar 2025 a fost câștigat de Yazeed Al Rajhi. Dacia încheie prima sa participare pe poziția a patra

Ediția 2025 a Raliului Dakar a luat sfârșit, iar Yazeed Al Rajhi, pilot al echipei Overdrive Racing, este învingătorul. La prima participare în Raliul Dakar, Dacia a terminat pe locul 4.

Yazeed Al Rajhi, pilot al echipei Toyota Overdrive Racing, este câștigătorul ediției 2025 a Raliului Dakar. După două săptămâni de competiție, perioadă în care echipele s-au confruntat cu condiții vitrege și provocări pe care unii le-au depășit, alții nu au fost la fel de norocoși, ediția din acest a Raliului Dakar a luat sfârșit.

Pentru prima dată în istorie, un pilot saudit triumfează în cea mai dură competiție de raliu. Câștigătorul din acest an este Yazeed Al Rajhi, pilot al echipei Toyota Overdrive Racing. El nu doar că este primul pilot saudit care câștigă Dakar, dar o face în țara natală.

„Sunt foarte, foarte fericit să o fac, nu este o cursă ușoară, este cea mai grea pe care am făcut-o în ultimii unsprezece ani. Cu siguranță, sunt foarte fericit – eu, Timo și echipa mea am făcut o treabă grozavă ca întotdeauna. Cu siguranță, am bifat o mulțime de recorduri astăzi: primul șofer saudit care a câștigat și, de asemenea, în ultimii douăzeci și cinci de ani, nicio echipă privată nu a învins o echipă de, dar am reușit de data aceasta. De asemenea, este prima dată când există un câștigător pe Dakar din aceeași țară în care se concurează, cu un pilot saudit câștigând un Dakar saudit. Sunt foarte fericit…Astăzi am luat-o ușor, nu a fost nevoie să forțăm și am făcut o treabă grozavă”.

Dacia încheie prima sa participare la Dakar pe poziția a patra în clasamentul general

Chiar dacă nu a reușit o clasare pe podium, echipa de uzină Dacia pleacă acasă cu un rezultat istoric, deloc neglijabil. Dacia Sandriders a încheiat Raliul Dakar 2025 pe locul al patrulea, la doar 23 de minute și 58 de secunde în spatele liderului, după ceea ce a fost o luptă strânsă între pozițiile fruntașe.

Pilotul Nasser Al-Attiyah, cvintuplu campion în Raliul Dakar, a reușit o clasare pe locul patru pentru echipa Dacia Sandriders la debutul competițional al echipei de uzină Dacia. În ultima probă, desfășurată astăzi de-a lungul a 61 de kilometri, pilotul qatarez s-a clasat pe poziția secundă, trecând linia de sosire la doar 1 minut și 33 de secunde în urma învingătorului celei de a douăsprezecea etape – Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing).

Dacia a dat dovadă de potențial în prima sa participare la Dakar, reușind să rămână în lupta pentru un loc pe podium până la final. De asemenea, Nasser Al-Attiyah a înscris prima victorie de etapă pentru echipa Dacia Sandriders în urmă cu trei zile.

