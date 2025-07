Renault 5 E-Tech poate fi comandat în România în cea mai accesibilă echipare. Prețurile pornesc de la 24.900 de euro

Renault a lansat în România cea mai accesibilă versiune pentru electricul Renault 5 E-Tech. Hatcback-ul electric pornește de la 24.900 de euro în echiparea de bază Five.

Cu peste 36.000 de unități deja vândute, Renault 5 E-Tech vrea să atragă mai mulți clienți către mașinile electrice. În aprilie 2025, a devenit cea mai vândută mașină electrică din Europa pe piața de retail. În unele țări, cum ar fi Franța, Marea Britanie și Spania, este chiar cea mai vândută electrică de pe piața locală.

Renault 5 E-Tech electric este pregătit de noi cuceriri prin deschiderea comenzilor pentru Five, cea mai accesibilă linie de echipare pentru electrica de clasă mică, poate fi comandată în România.

Mașina este echipată cu un motor electric de 95 CP și 215 Nm, plus o baterie de 40 kWh. Această configurație îi oferă lui Renault 5 E-Tech electric Five o autonomie WLTP de până la 312 kilometri, suficientă pentru conducerea în și în jurul orașelor. Are un încărcător AC de 11 kW, ce poate încărca bateria de la 15% la 80% în 2 ore și 37 de minute.

Cel mai accesibil Renault 5 E-Tech poate fi comandat în România

Renault 5 E-Tech electric Five accelerează de la 0 la 100 km/h în 12 secunde, cu o viteză maximă de 130 km/h. Mașina păstrează puntea spate independentă, iar raza sa mică de bracaj de 10,3 metri o face ușor de manevrat în mediul urban.

Interiorul dispune de un sistem OpenR cu ecran dublu – de 7 inchi pentru tabloul de bord și de 10 inchi pentru multimedia. Compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay, sistemul multimedia primește actualizări automate de la distanță (FOTA). Echipamentul de la bord include două porturi USB-C în față, faruri full LED, aer condiționat manual, frână de parcare electrică și o banchetă spate rabatabilă 60/40.

Pentru un Renault 5 E-Tech electric în echipare de bază – Five – va trebui să plătești 24.900 de euro, cu TVA inclus.

