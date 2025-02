Renault anunță o gamă nouă de utilitare electrice. Cele trei viitoare modele vor purta nume istorice

Renault a anunțat recent că va lansa o nouă gamă de utilitare complet electrice. Este vorba despre trei modele, dintre care unul se va numi Estafette, asemenea clasicului model francez.

Estafette, Goelette și Trafic, trei denumiri istorice ce revin în gama de utilitare Renault, dar sub formă complet electrică. Producătorul francez a prezentat conceptele celor trei noi modele, modele ce vor rezulta din colaborarea cu Flexis, compania independentă fondată de Renault Group, Volvo Group și CMA CGM Group. Această nouă gamă de autoutilitare E-Tech 100% electrice a fost dezvoltată pentru a satisface o varietate de cerințe a clienților, în principal nevoia de vehicule cu zero emisii.

Toate cele trei autoutilitare electrice vor folosi o nouă platformă de tip „skateboard” și arhitectura SDV, cu ajutorul căreia spațiul de transport va fi maximizat, în timp ce dimensiunile vor rămâne relativ compacte. Compania spune că această nouă platformă oferă „flexibilitate, ergonomie și conectivitate, cu posibilități practic infinite de personalizare, costuri de funcționare reduse și, în același timp, cu garanția unor niveluri ridicate de siguranță și performanță”.

Renault Estafette, Goelette și Trafic, trei noi autoutilitare pentru era electrică

Fiecare dintre cele trei viitoare modele va avea propria identitate, fiind construit pentru întrebuințări specifice.

Spre exemplu, viitorul Trafic E-Tech electric are dimensiuni compacte și un design tip monovolum pentru un profil curat și dinamic. Are o consolă față scurtă și un ampatament extins, cu roți poziționate în colțuri pentru a maximiza spațiul interior, menținând în același timp o rază de bracaj similară cu cea a unui Renault Clio. Are mai puțin de 1,90 m înălțime pentru acces ușor în parcările subterane.

De asemenea, numele Goelette revine în gama Renault după o pauză de jumătate de secol. Conceput pentru a satisface o gamă largă de nevoi, Goelette E-Tech electric este disponibil în trei versiuni: șasiu cabină, transport acoperit tip box și basculantă, deschizând calea pentru o gamă largă de conversii.

Nu în ultimul rând, Estafette completează trioul electric. Estafette E-Tech electric este o reiterație contemporană a emblematicei furgonete Renault din anii 1960, adaptată cerințelor logisticii urbane moderne. Estafette E-Tech electric include caracteristici concepute pentru utilizatorii comerciali din oraș, cum ar fi portiera laterală glisantă cu șină integrată. Treptele de pe ambele părți facilitează urcarea și coborârea din vehicul, pentru o utilizare mai ergonomică.

Designul său este inspirat în mare parte de conceptul Renault Estafette prezentat în septembrie anul trecut. Cu doar 5,27 m lungime și 1,92 m lățime, va fi un vehicul ușor de manevrat. Are o înălțime de 2,60 m, permițând unei persoane de până la 1,90 m înălțime să se deplaseze cu ușurință în interior, între cockpit și zona de încărcare.

Cele trei autoutilitare electrice de la Renault vor fi lansate în 2026.

