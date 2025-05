Șeful Dacia spune că producătorul nu urmărește stele Euro NCAP, însă nu va neglija siguranța pasivă

CEO-ul Dacia a spus că producătorul nu urmărește numărul de stele Euro NCAP, însă se va concentra pe un nivel bun de siguranță pasivă pentru mașini sale.

Într-un interviu recent acordat pentru publicația CAR, Denis Le Vot, CEO-ul Dacia, a declarat că producătorul „nu aleargă după stele EuroNCAP”. El a fost întrebat despre scorurile pe care noile modele Dacia le-au obținut în urma testelor de siguranță efectuate de Euro NCAP.

După cum știm, modelele Dacia nu au obținut scoruri foarte mari la testele de siguranță Euro NCAP. Spre exemplu, noua generație Dacia Duster a obținut trei stele la testele de siguranță. SUV-ul a fost penalizat din cauza sistemelor de siguranță – mai precis din cauza lipsei acestora. În cadrul testelor actuale de siguranță, sistemele active de siguranță joacă un rol foarte important pentru obținerea unui calificativ mare.

Le Vot spune că stelele Euro NCAP reprezintă „modul (de măsurare a siguranței) pe care îl folosește toată lumea” când vine vorba de siguranța pasivă. „Și, dacă ești client, poți face referire la asta ca la o modalitate de a compara mașina cu altele. Este ceva ce respect.”

Dacia se va concentra pe capacitatea mașinilor de a proteja ocupanții în caz de impact

Însă, aceste noi sisteme de asistență joacă un rol important în obținerea unor calificative bune, iar mașinile de buget suferă la acest capitol. „Ne pare rău să vedem că am primit o stea pentru Jogger, în principal pentru că nu am inclus un dispozitiv de avertizare pentru centura de siguranță pe al treilea rând de scaune. Putem discuta despre asta la nesfârșit, dar este o alegere pe care am făcut-o”, spune Le Vot. „Însă părinții, atunci când își pun copilul în al treilea rând, ar avea întotdeauna grijă să se asigure că centurile de siguranță sunt oricum puse. Adăugarea acestei caracteristici adaugă costuri mai mari mașinii și necesită mai multă manipulare pentru scaunele din al treilea rând. Pentru noi, totul se reduce la ceea ce este esențial și ceea ce nu este”, a adăugat Le Vot.

El spune că este conștient că există persoane care sunt dispuse să plătească în plus pentru un rating maxim de 5 stele. Unii chiar se orientează către automobile second-hand care au obținut acest calificativ în trecut. „În zilele noastre ar fi o mașină cu zero stele sau chiar cu stele negative”, spune Denis Le Vot. „Așadar, atunci când lansăm pe piață mașini care au trei stele acum, acestea au în continuare un nivel foarte ridicat de siguranță pasivă și ar fi o variantă mult mai sigură decât cea pe care probabil o va înlocui oricum.”

Urmărește Promotor.ro pe Google News