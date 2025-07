SUV-ul Lynk & Co 02 a obținut calificativul maxim la testele de siguranță Euro NCAP

Lynk & Co 02 a obținut cel mai mare scor Euro NCAP pentru un SUV compact în cadrul testelor Euro NCAP desfășurate până acum în 2025.

Lynk & Co este prezent acum oficial în Europa, inclusiv în România, unde gama producătorului continuă să crească. Pe lângă SUV-ul 01, lansat anul trecut în România, Lynk & Co comercializează acum și modelul electric 02, urmând să aducă și SUV-ul de clasă medie 08 în țara noastră.

Noul SUV electric al producătorului chinez a fost testat de către Euro NCAP și a obținut cinci stele la testele de siguranță. Scorul obținut de modelul 02 se bazează pe performanțele înregistrate în cadrul testelor Euro NCAP în patru categorii principale: Protecția pasagerilor adulți, Protecția copiilor, Protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumului și Sisteme de siguranță active.

Lynk & Co 02 obține un calificativ record la testele de siguranță Euro NCAP

Modelul 02 a obținut rezultate bune în fiecare dintre aceste categorii. 90% pentru Protecția pasagerilor adulți, 87% pentru Protecția copiilor, 83% pentru Protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumului — adică pietoni, bicicliști sau alți participanți la trafic fără protecție structural și 89% pentru sisteme de siguranță active — cel mai mare scor înregistrat vreodată de Euro NCAP.

„Siguranța a fost întotdeauna un pilon esențial al strategiei noastre de produs, iar odată cu Lynk & Co 02, am ridicat ștacheta – atât pentru noi înșine, cât și pentru întregul segment,” a declarat David Green, Vicepreședinte Product & Strategy în cadrul Lynk & Co International. „Obținerea celui mai mare calificativ Euro NCAP înregistrat vreodată pentru un SUV compact este un semnal clar al direcției în care ne îndreptăm. Pe măsură ce portofoliul nostru continuă să se extindă, această recunoaștere întărește angajamentul nostru de a construi vehicule care nu sunt doar inovatoare și sustenabile, ci și printre cele mai sigure de pe șosea. Acest rezultat setează așteptările clienților în raport cu Lynk & Co – atât în prezent, cât și pe viitor.”

În România, Lynk & Co 02 are un preț de pornire de 37.490 de euro, cu TVA inclus.

