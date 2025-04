Tesla amână lansarea unei versiuni mai ieftine a SUV-ului electric Model Y

Știm de ceva vreme încoace că Tesla plănuiește să lanseze o versiune mai accesibilă a SUV-ului electric Model Y. Se pare că această lansarea fost, încă o dată, amânată.

Lansată la începutul acestui an, actualizarea SUV-ului electric Model Y a adus o serie de schimbări importante. Mașinile au primit noi tehnologii și un plus de autonomie, iar Tesla își dorește să aducă pe piață o versiune chiar mai ieftină a popularului său model cu zero emisii.

Însă, potrivit Reuters, cei interesați de această viitoare variantă mai accesibilă a lui Model Y vor trebui să mai aștepte, pentru Tesla a amânat lansarea pe piață a celui mai ieftin Model Y. Planurile mult așteptate ale Tesla pentru o mașină accesibilă includ o versiune de bază, fabricată în SUA, pentru Model Y, dar punerea sa în producție a fost amânată.

Cea mai accesibilă Tesla Model Y va fi produsă în SUA

Producătorul american a promis vehicule la prețuri accesibile începând cu prima jumătate a anului, oferind un potențial impuls pieței în contextul scăderii vânzărilor. Producția globală a versiunii entry level pentru Model Y, cu nume de cod intern E41, este de așteptat să înceapă în Statele Unite, au spus sursele.

Tesla și-a propus să producă 250.000 de astfel de mașini în Statele Unite în 2026. Noul vehicul ar putea fi produs China și Europa. Vehiculele mai ieftine de la Tesla au fost anticipate pe scară largă de fanii și investitorii companiei, care speră că vor atrage un nou grup de clienți și vor schimba situația vânzărilor în scădere și erodarea cotei de piață ale producătorului de vehicule electrice.

Pe lângă această versiune de bază a SUV-ului electric Model Y, Tesla are în planuri și lansarea unei variante mai ieftine și pentru sedanul Model 3, însă nu știm când va fi lansată aceasta, când sau dacă va ajunge și în Europa.

