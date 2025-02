Test Drive cu noul MG EHS – PHEV-ul revine cu mai multe dotări și peste 300 CP

Segmentul SUV-urilor compacte este extrem de disputat, fiind populat cu nume precum Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan sau Nissan Qashqai. Dar există și alternative în piață, pe lângă numele consacrate, iar una dintre ele este reprezentată de MG HS și versiunea sa plug-in hibridă – EHS.

Brandul MG a revenit în România la finalul anului 2023, lansând modele precum MG4, ZS sau HS, care este și cel mai mare pe care producătorul îl vinde în România. În 2024, HS a primit o nouă generație, complet diferită de ceea ce am văzut inițial, care oferă mai mult spațiu, dotări, dar și putere, reprezentând o alternativă mai accesibilă la nume deja consacrate în piață.

Noi am condus varianta hibridă cu încărcare la priză, intitulată EHS, în versiunea de top Exclusive, iar acum a venit timpul să împărtășim cu voi ceea ce am descoperit în cele câteva zile în care am avut mașina la dispoziție.

Cu cine concurează MG EHS pe piața din România?

Lucrurile stau destul de simplu aici. MG EHS măsoară 4.655 mm lungime, 1.890 mm lățime și are un ampatament lung de 2.765 mm, valori ce îl poziționează în sfera superioară a segmentului C-SUV, cel puțin prin dimensiuni.

Astfel, el va trebui să înfrunte versiunile hibride cu încărcare la priză ale unor modele precum Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Kia Sportage și nu numai. HS și EHS concurează și cu Renault Austral, Nissan Qashqai sau Toyota RAV4, prin extensie și cu Suzuki Across.

Este o listă lungă de rivali, ceea ce pune orice nou-venit într-o oarecare dificultate, însă EHS are câteva atuuri interesante, care s-ar putea să îl facă alegerea finală pentru suficienți potențiali clienți ai acestui segment.

Designul celei de-a doua generații este mult mai modern

Comparativ cu mașina pe care o înlocuiește, noul MG EHS este cu 14 mm mai lat și cu 45 mm mai lung, însă profilul mai zvelt îi reduce înălțimea totală cu aproximativ 30 mm. Ampatamentul a fost prelungit cu 45 mm, până la 2.765 mm, pentru a crește spațiul interior.

Designul exterior respectă noul limbaj de design al producătorului britanico-chinez (așa cum știm, MG aparține acum grupului auto chinez SAIC), înglobând elemente stilistice pe care le-am văzut pentru prima dată la noul MG3 Hybrid+.

Spre exemplu, grila frontală este absolut uriașă, cu toate că mașina nu are nevoi de răcire extraordinare, însă MG știe că modelele sale trebuie să se remarce într-o piață foarte aglomerată. Farurile full LED sunt acum mult mai subțiri, fiind unite printr-un element negru, dispus orizontal la baza capotei motorului.

Din lateral îmi aduce aminte de Toyota RAV4, chiar dacă forma nu este la fel de pătrățoasă. Probabil este din cauza ornamentelor pentru aripile laterale, care seamănă destul de tare cu cele ale SUV-ului nipon.

Partea din spate folosește stopuri LED, unite de o bandă luminoasă, ceea ce conferă mașinii un aspect distinctiv și pe timp de noapte. Cred că este partea care îmi place cel mai puțin atunci când vine vorba de designul exterior, pare că ceva de aici nu se leagă cum trebuie atunci când privesc spatele mașinii, dar poate e doar de la mine.

Altfel, proporțiile mașinii respectă normele moderne, fiind presărate ici și colo cu puțin piano black sau elemente ce imită fibra de carbon. Jantele de 19 inchi vin în standard pe fiecare EHS, la fel și pragurile laterale, de care riști să te murdărești dacă nu ești atent.

Interiorul este un pas înainte, însă interfața media putea fi mai bună

Tendințele moderne de design continuă și la interior, acolo unde EHS își încântă pasagerii cu spațiu din belșug și un aspect plăcut, relativ sobru, mai ales în cazul mașinilor echipate cu tapițerie neagră.

Liniile sunt simple, dar de efect, iar panoul de instrumente și sistemul multimedia îmi aduc aminte de actuala generație iDrive de la BMW. Două ecrane de câte 12,3 inchi sunt ascunse sub aceeași fâșie de sticlă, unul fiind folosit pentru tabloul de bord, celălalt pentru sistemul multimedia.

Grafica este simplă, lizibilă, dar rezoluția și rata de împrospătare a ecranelor puteau fi mai bune. La fel și responsivitatea generală a sistemului de infotainment. Totuși, probabil că cei mai mulți utilizatori vor folosi Android Auto sau Apple CarPlay, dar trebuie să știți că acestea funcționează exclusiv prin cablu.

MG EHS, compensează printr-o ergonomie bună și spații ample de depozitare în uși, în torpedou și în consola centrală. Îți găsești rapid poziția la volan indiferent de statură, iar vizibilitatea este bună, în general, cu excepția unghiului mort ce se formează în zona în care montantul A se intersectează cu oglinda retrovizoare.

Pasagerii spate au la dispoziție foarte mult spațiu, atât la picioare, cât și pentru cap, plus o cotieră cu două suporturi de pahare și două porturi de încărcare USB-A. O surpriză a fost să văd că materialele plăcute la atingere folosite în față continuă și pe fețele ușilor din spate, lucru care nu este întotdeauna valabil în această marjă de preț.

Nici portbagajul nu dezamăgește, oferind un volum de încărcare minim de 507 litri, dar care poate fi majorat prin rabatarea banchetei. Mi-ar fi plăcut să văd mai multe puncte de ancorare, eventual niște cârlige pentru pungile cu cumpărături, deoarece acestea lipsesc cu desăvârșire. În această echipare de top, MG EHS este echipat și cu hayon cu acționare electrică, o dotare de confort pe care mulți clienți o caută.

Cum stă la capitolul siguranță?

Clienții ce caută un model din clasa aceasta îl vor folosi, preponderent, drept mașină de familie. Își vor duce copiii la școală, vor merge la cumpărături și își vor face vacanțele cu ea, pe lângă eventuala navetă până la serviciu. Tocmai de aceea, mulți pun foarte mare accent pe siguranță, iar MG EHS nu dezamăgește.

Mașina a fost testată de Euro NCAP și a obținut cinci stele la testele de siguranță, cu următoarele scoruri: 90% pentru protecția ocupanților, 85% pentru protecția copiilor, 83% pentru protecția pietonilor, iar suita de sisteme de siguranță înscris un calificativ de 74%.

Toate modelele din gama HS beneficiază de un pachet MG Pilot îmbunătățit, care include caracteristici precum frânarea activă de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, asistența la menținerea benzii de rulare cu sistem de avertizare la părăsirea benzii, detectarea unghiului mort cu asistență la schimbarea benzii, alerta de atenție a șoferului, avertizarea de coliziune frontală, alerta de trafic transversal din spate și avertizarea de ușă deschisă ca standard.

Modelele MG HS cu transmisie automată sunt, de asemenea, echipate cu Adaptive Cruise Control și Traffic Jam Assist, așa cum a fost și cazul mașinii testate de noi. Mă bucur să văd că, spre deosebire de MG4, asistentul pentru menținerea benzii a fost recalibrat și funcționează mult mai bine, fără să tragă agresiv de volan atunci când simte că părăsești banda, lucru ce putea destabiliza mașina.

Un nou propulsor hibrid cu încărcare la priză surprinzător de eficient și potent

MG HS poate fi cumpărat doar cu motorizarea de 1.5 litri, pe benzină, ce dezvoltă 170 CP, putând fi cuplată cu o transmisie manuală sau cu o automată cu șapte rapoarte. Varianta PHEV, al nostru EHS, folosește tot un motor de 1.5 litri supraalimentat, doar că în acest caz dezvoltă 143 CP. Unitatea termică este ajutată de un motor electric de tracțiune, ce dezvoltă 184 CP și de un al doilea motor electric, de 150 CP, ce funcționează pe post de generator. Totul este completat de o transmisie cu două trepte pentru motorul termic.

Surse oficiale MG cotează puterea mașinii fie la 272 CP, fie la 339 CP, însă tindem să credem că valoarea cea mai apropiată de adevăr este prima. Mașina este vioaie, răspunde rapid grație motorului electric, însă nu se simte întotdeauna ca o mașină cu peste 300 CP. Însă oferă reprize corecte, cu un timp de accelerație 0 – 100 declarat de 6,8 secunde, iar viteza maximă este de 190 km/h, dacă interesează pe cineva.

Poate mai impresionantă decât puterea efectivă a mașinii este autonomia în modul pur electric. Am preluat mașina cu bateria încărcate la 90% și am reușit să parcurg, pe timp de iarnă, 80 de kilometri. MG spune că, atunci când bateria este complet încărcată, EHS poate merge pur electric peste 100 km. După ce am descărcat bateria, am resetat computerul de bord și, după aproape 300 km parcurși prin oraș, drumuri naționale și autostradă, am obținut un consum mediu de 6,2 L/100 km.

Trebuie să știți că, odată descărcată bateria, aceasta se poate încărca AC cu maximum 6,6 kW, ceea ce înseamnă că o sesiune de încărcare va dura aproximativ trei ore.

Cum se conduce MG EHS?

Dacă ar fi să sumarizez răspunsul acestei întrebări la un singur cuvânt, acesta ar fi „generic”. Este o mașină clar setată pentru confortul pasagerilor, ci nu pe plăcerea condusului. Comenzile sunt ușoare, tăria direcției poate fi reglată pe trei trepte, dar niciuna nu îți oferă prea mult feedback de la puntea față. Și nici nu trebuie să o facă. Este suficient de precisă pentru șoferul obișnuit, lucru mult mai important pentru un familist decât sportivitatea.

Suspensia este confortabilă, dar ușor nerafinată în momentul în care treci peste denivelările mici din asfalt, lucru la care probabil că au contribuit și jantele de 19 inch. Însă, MG EHS este un SUV stabil, previzibil și ușor de manevrat chiar și în oraș. Camerele la 360 de grade și proporțiile ușor de gestionat te ajută la manevrele de parcare, în timp ce oglinzile generoase îți oferă o bună vizibilitate în spate.

Știu că mulți caută aceste mașini pentru poziția mai înaltă la volan, iar în EHS o vor găsi. De asemenea, scaunele sunt bine profilate și nu mi-au creat vreun disconfort, iar poziția la volan este foarte ușor de setat mulțumită reglajelor ample. Mi-ar fi plăcut să văd butoane fizice pentru memoriile scaunului șoferului, dar MG a ales să le integreze în ecranul central.

Antifonarea a fost o altă surpriză plăcută și, chiar și la viteze de autostradă, poți purta o conversație fără să ridici tonul. Există niște zgomot de rulare de la anvelope și câteva turbulențe cauzate de oglinzile mari, dar cam atât. La viteze mici mai poți auzi motorul termic pornind sau turându-se pe măsură ce accelerezi, însă, la viteze mai mari, acesta se pierde în fundal și nu perturbă atmosfera din cabină.

Concluzii și prețuri

MG EHS bifează cele mai importante criterii pe care clienții le caută la un SUV din această clasă. Este spațios, bine dotat, cu toate că mi-ar fi plăcut să văd și o trapă, dacă nu chiar un plafon panoramic, măcar pentru echiparea de top, dar și un volan încălzit.

Tehnologia este suficientă pentru majoritatea oamenilor, însă este un capitol la care zic eu că mai există loc de îmbunătățiri, în special dacă vorbim despre interfața sistemului de infotainment. Din fericire, grafica ecranelor este bună, iar informațiile sunt foarte ușor de citit.

Pentru o familie, MG EHS ar putea fi o alegere foarte bună, ținând cont raportul preț/dotări/putere. Mașina poate parcurge până la 100 km în mod pur electric, astfel că îți poți face naveta zilnică fără să ai nevoie de motorul termic. În afara orașului ai mai mult decât suficientă putere la dispoziție, iar consumurile în modul hibrid sunt decente pentru o astfel de mașină.

În România, MG EHS are un preț de pornire de 38.990 de euro, dar varianta Exclusive, testată de noi, va avea un preț de listă de 40.990 de euro. În cazul în care nu căutați neapărat un PHEV, s-ar putea ca HS-ul simplu, echipat cu motorul pe benzină de 170 CP, să fie o variantă și mai bună, dat fiind faptul că este simțitor mai ieftin, având prețuri cuprinse între 27.000 și 32.000 de euro, în funcție de nivelul de echipare și dacă alegi sau nu transmisia automată.

