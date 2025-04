Test Drive cu noul Opel Grandland – Germanii au pus accentul pe mărime

Opel pare că și-a găsit propriul stil de când a făcut trecerea de la General Motors în Grupul Stellantis, iar noul Grandland promite un upgrade serios, comparativ cu prima generație.

În urmă cu aproape opt ani, General Motors a vândut marca Opel către PSA, apoi conglomeratul francez a fuzionat cu grupul Fiat-Chrysler pentru a crea ceea ce știm astăzi drept Stellantis. De atunci, Opel a trecut printr-un proces de reinventare, iar modelele sale au lăsat în urmă era GM și au îmbrățișat platformele și motorizările cu origini franceze, pe care le împachetează într-un stil de design propriu.

Prima generație a SUV-ului compact a fost lansată în 2017, pe atunci se numea Grandland X, și a reprezentat intrarea producătorului german în segmentul SUV-urilor de clasă compactă. A urmat și un facelift în 2021, care a renunțat la X-ul din coadă. De atunci, SUV-urile Opel s-au înmulțit, dat fiind faptul că avem Frontera, care a înlocuit Crossland, și Mokka.

Însă Grandland a rămas la vârf, iar cea de-a doua generație a acestui model înglobează tot ce are Opel mai bun de oferit în prezent, oferind un design complet nou, tehnologii moderne și motorizări mai eficiente, inclusiv versiuni pur electrice.

Grandomania s-a instalat la Opel

Comparativ cu predecesorul său, noul Grandland este simțitor mai mare. Mașina a crescut în lungime cu 173 mm, până la 4.650 mm. La fel și ampatamentul, care măsoară acum 2.784 mm în lungime, împingând acest model către limita superioară a clasei compacte. Aproape că am putea spune că bate la ușa segmentului D.

Mașina nu este mai mare doar pe hârtie, dar îți inspiră această creștere și din modul în care este desenată. Partea frontală este impunătoare, verticală, fiind dominată de vizorul Opel, care înglobează și elemente iluminate, inclusiv grila. Arată ca o vitrină în care vrei să expui figurine, sau ca niște ochelari supradimensionați.

Profilul nu inspiră aceeași masivitate, probabil și din cauza liniei ușor plonjate a plafonului, decizie luată din considerente aerodinamice, dat fiind faptul că Grandland este acum disponibil și în versiuni pur electrice. Îți dai seama cât de mult a crescut mașina atunci când te uiți la jantele de 19 inch și ți se par ușor micuțe pentru această caroserie.

Opel a ales să păstreze un ton cuminte pentru partea din spate, cu o bandă LED ce se întinde pe toată lățimea portbagajului, însă vedem o premieră. Logo-ul a fost acum integrat în aceasta, fiind iluminat, ușor de citit pe timp de noapte. Totul este completat, în acest caz, de un plafon negru, care oferă un contrast puternic în combinație cu nuanța Cupru Impakt. Fanii Apple s-ar putea să fie mari fani ai acestei nuanțe de cupru cu accente trandafirii – Rose Gold vă sună cunoscut?

Spațiu generos la interior grație caroseriei mai mari

Noua generație Opel Grandland beneficiază de o revoluție în adevăratul sens al cuvântului pentru cabină. Germanii mizează în continuare pe culori sobre, tonuri de gri, însă selecția de materiale este bine aleasă, iar noul limbaj de design îmbină texturile într-un mod plăcut atât pentru priviri, cât și la atingere.

Planșa de bord încorporează pe această versiune de echipare GS Line două ecrane – unul de 10 inch pentru instrumentarul de bord și un altul de 16 inch, pentru sistemul multimedia. Ambele sunt de înaltă rezoluție, iar grafica minimalistă arată chiar mai bine decât cea folosită de Peugeot pentru noul 3008, dar aceasta este doar opinia mea.

Îmi place abordarea celor de la Opel, cu un instrumentar de bord minimalist, care îți afișează doar informațiile de care ai nevoie. Opțional, mașina poate fi configurată și cu un head-up display. Apoi, avem ecranul central, foarte lat, pe care rulează un sistem familiar – nu cel mai ușor de operat – însă îmi place că este acompaniat de o serie de butoane fizice. Aleluia! Cu ajutorul acestora poți modifica temperatura, viteza ventilatorului, degivrarea parbrizului și lunetei, dar și alte funcții de care vei avea adesea nevoie.

La nivel de conectivitate, sistemul oferit pe Grandland se aliniază industriei, cu Apple CarPlay și Android Auto wireless, dar și cu fir, însă ar fi fost un plus dacă Opel reușea să folosească mai mult din ecran pentru afișarea informațiilor din Apple CarPlay sau Android Auto. Sistemul audio de bază chiar nu sună rău deloc, însă dacă îți place să asculți muzică în mașină la calitate superioară, ai opțiunea unui sistem de sonorizare Focal.

Pasagerii din spate beneficiază de pe urma ampatamentului mai lung, iar spațiul în portbagaj este, la rândul său, mai mult decât suficient pentru o familie modernă. Odată ce ai ridicat hayon-ul, ai la dispoziție cel puțin 550 de litri, însă poți majora volumul până la 1.645 de litri prin rabatarea banchetelor.

Cum se conduce noul Opel Grandland?

Noi am avut la dispoziție motorizarea mild-hybrid a noului Grandland, însă este o motorizare care are unele valențe interesante, anume că se poate deplasa în mod pur electric în anumite situații, ceea ce reduce consumul de carburant. La baza acestui sistem se află motorul de 1.2 litri turbo, pe benzină, care acum folosește distribuție pe lanț.

Unitatea termică produce 136 CP și 230 Nm, dar este ajutată de un motor electric de 21 CP și 51 Nm. Acesta este integrat în transmisia automată cu 6 trepte și dublu ambreiaj, fiind alimentat de o baterie de 0,89 kWh (brut)/0,43 kWh (net).

Mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 10,2 secunde și poate atinge o viteză maximă de 202 km/h, valori identice cu ceea ce am văzut la Peugeot 3008, echipat cu această motorizare. La fel ca acesta din urmă, și Grandland poate fi configurat în versiuni PHEV sau complet electrice. De asemenea, toate modelele mild-hybrid vin în standard cu transmisie automată. Motorizarea de 1.2 litri este economică, însă este departe de a câștiga un premiu pentru sportivitate. Compensează prin eficiență, aspect pe care l-am descoperit în testul nostru cu Peugeot 3008 și pe care l-am verificat acum și cu Grandland.

Mi-a plăcut mai mult setarea suspensiei pe care Opel a ales-o pentru Grandland, deoarece este o ideea mai confortabilă decât ceea ce am văzut la Peugeot 3008. Ambele mașini au avut jante de 19 inch, astfel că este o comparație corectă. Totuși, fratele francez al lui Grandland era o idee mai stabil în viraje, dar acest lucru poate fi din cauza faptului că Grandland este un SUV ceva mai mare.

Consumuri și impresii finale

Am parcurs 560 de kilometri la volanul noului Opel Grandland, astfel că mi-am făcut o bună impresie asupra consumurilor. Spre exemplu, în oraș am înregistrat un consum de 7,1 litri/100 km, pe drum național valorile de consum s-au situat în jurul a 5 litri/100 km, iar pe autostradă am înregistrat consumuri de aproximativ 7 litri/100 km, cu o medie finală pe cei 560 km de 5,7 litri/100 km.

Cum spuneam, motorul nu impresionează prin putere brută, însă reușește să fie eficient, fiind ajutat unitatea electrică integrată în transmisia automată cu șase trepte. Există și câteva nemulțumiri pe care le am, cum ar fi faptul că transmisia automată are tendința să subtureze, lucru care scoate motorul din zona optimă de putere, astfel că trebuie să calci accelerația o idee mai hotărât. Sau poți conduce mașina în modul sport, dacă vrei să dispară acest fenomen de subturare.

Și, pentru că este o motorizare cu trei cilindri, faptul că transmisia tinde să subtureze motorul, vibrațiile acestuia pot fi resimțite ocazional în habitaclu, în special la viteze mici. Dar, spre deosebire de vechile generații, motorizarea aceasta a fost rafinată, drept urmare aceste trepidații au fost mult reduse, în comparație cu predecesorii, lucru la care contribuie și faptul că acum avem de-a face cu un propulsor electrificat.

Concluzii și prețuri

Opel Grandland este o mașină mult mai atractivă, lucru de care are nevoie acum, când segmentul C-SUV este tot mai aglomerat. Nu doar că este mai atractiv prin design, dar noul Grandland este o propunere mai interesantă și prin dimensiunile mai mari, cabina spațioasă și optimizată la nivel de ergonomie, dar și prin prisma gamei de motorizări. Clienții pot alege motoare mild-hybrid, plug-in hybrid sau versiuni complet electrice.

În România, noul Opel Grandland are un preț de pornire de 31.000 de euro, cu TVA inclus. Versiunea testată are un preț de listă de 34.000 de euro, cu TVA inclus, care mie nu mi se pare mare pentru un SUV de această talie, suficient de bine dotat, cu spațiu pentru până la cinci pasageri și bagajele acestora.

