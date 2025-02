Tot ce trebuie să știe șoferii începători în 2025: Reguli esențiale și interdicții din Codul Rutier

În 2025, Codul Rutier impune reguli clare pentru șoferii începători. Iar cei care au dobândit de puțin timp carnetul de conducere sunt obligați să le respecte pentru a evita producerea unui accident rutier și pentru a nu primi amendă. Iată ce restricții impune Codul Rutier actualizat șoferilor începători.

Codul Rutier 2025 impune șoferilor începători mai multe reguli și restricții.

Iar cei care nu le respectă riscă amenzi semnificative.

Tot ce trebuie să știe șoferii începători în 2025

Legea rutieră stabilește că toți conducătorii auto care au o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului auto sunt „șoferi începători”.

„Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm”, stabilește Art. 149, din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Șoferii începători care nu pun „lămâia” în geam riscă o amendă încadrată în Clasa I de sancțiuni.

În 2025, clasele de sancțiuni sunt:

Clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;

Clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;

Clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;

Clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;

Clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă.

Începând din acest an, valoarea punctului de amendă a crescut la 202,5 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe țară.

Astfel, șoferii începători care nu au montat semnul distinctiv pe mașină vor primi o amendă de 405 lei sau 607,5 lei.

Reguli esențiale și interdicții pentru „începători”

Este important de menționat că, în timpul școlii de șoferi, cursanții nu au voie să conducă pe autostradă. Conform legii, lecțiile de șofat nu se pot desfășura pe drumurile de mare viteză.

Dar, odată ce a obținut permisul, șoferul începător are dreptul să circule pe autostradă. Dar este obligat să ruleze cu o viteză mai mică decât limita impusă celorlalți conducători auto.

„Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puțin de un an practică de conducere […] este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse”, se precizează în legea 195/2002.

Astfel, un șofer începător nu are voie să depășească 110 km/h pe autostradă. Iar pe drumurile expres, naționale și județene, „începătorii” sunt obligați să circule cu 20 km/h mai lent decât limita maximă admisă.

În schimb, în localitate au dreptul să circule cu aceeași viteză ca restul șoferilor.

De asemenea, Art. 149 din regulamentul de aplicare a legii circulației stabilește interdicții suplimentare pentru șoferii care au o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere.

Mai exact, șoferii începători nu au voie să conducă vehicule:

care transporta mărfuri sau produse periculoase;

destinate testării sau cele pentru probe;

destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

În plus, un proiect de lege aflat în analiza Parlamentului ar putea restricționa accesul șoferilor începători la mașini puternice. Dacă va fi adoptată această lege, tinerii cu vârsta sub 21 de ani sau care au mai puțin de un an experiență în conducere nu vor mai avea dreptul să urce la volanul unor vehicule cu o putere mai mare de 100 CP (75 kW pentru vehiculele electrice).

Urmărește Promotor.ro pe Google News