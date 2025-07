Vânzările de mașini noi au scăzut în Europa, în prima parte a anului. Cota de piață a mașinilor electrice a crescut

Scăderea vânzărilor de mașini noi poate fi observată în întreaga Europă. Cu toate acestea, cota de piața a mașinilor electrice a crescut.

Piața auto europeană a scăzut cu 7,3% în luna iunie a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Potrivit datelor furnizate de ACEA, în prima jumătate a anului 2025, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au scăzut cu 1,9%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ciuda scăderii vânzărilor de automobile noi ce se înregistrează în Uniunea Europeană, cota de piață a mașinilor electrice pentru prima jumătate a anului 2025 a fost de 15,6%, încă departe de nivelul necesar în acest moment al tranziției. Modelele hibride continuă să crească în popularitate, păstrându-și statutul ca cel mai popular tip de motorizări în rândul clienților europeni.

Cota de piața a mașinilor a crescut, comparativ cu anul trecut

Până în luna iunie a acestui an, mașinile electrice reprezentau 15,6% din cota de piață a UE, o creștere față de valoarea de referință de 12,5%, înregistrată în prima jumătate a anului 2024. Înmatriculările de mașini hibride continuă să crească, ocupând 34,8% din piață, rămânând alegerea preferată în rândul consumatorilor din UE. Între timp, cota de piață combinată a mașinilor pe benzină și motorină a scăzut la 37,8%, față de 48,2% în aceeași perioadă din 2024.

În prima jumătate a acestui an, 869.271 de mașini pur electrice au fost vândute în Uniunea Europeană. Cifrele din primul semestru al anului 2025 au arătat, de asemenea, că înmatriculările de mașini hibrid în UE au crescut la 1.942.762 de unități, impulsionate de creșterea pe cele mai mari patru piețe: Franța (+34,1%), Spania (+32,8%), Italia (+10%) și Germania (+9,9%). Înmatriculările de mașini electrice hibride plug-in în primul semestru al anului 2025 au ajuns la 469.410 unități.

Până la sfârșitul lunii iunie 2025, înmatriculările de autoturisme pe benzină scăzuseră cu 21,2%, toate piețele majore înregistrând scăderi. În mod similar, piața autovehiculelor diesel a scăzut cu 28,1%, rezultând o cotă de 9,4% pentru vehiculele diesel în iunie 2025 de la începutul anului. În plus, variația de la an la an a lunii iunie 2025 a arătat o scădere de 25,4% pentru benzină și de 34,1% pentru motorină.

