Victorie surpriză în Raliul Harghitei 2025, în timp ce principalul favorit abandonează din cauza problemelor tehnice

Andrei Gîrtofan a fost cel mai rapid de la Raliul Harghitei, prima etapă a sezonului 2025, și a bifat al doilea succes la general din carieră, profitând de problemele tehnice pe care le-a întâmpinat principalul favorit, Simone Tempestini.

După ce a condus încă de pe primii kilometri ai raliului care a deschis sezonul în Winner Rally, Tempestini și-a păstrat poziția de lider până pe a 8-a probă specială, atunci când mașina de concurs a făcut două pene de cauciuc, astfel că până să revină în service a pierdut nu mai puțin de 50 de secunde.

„Dacă acum doi ani nu am ajuns la finiș, iar anul trecut am mers pe sistemul super rally, de data aceasta mă pot considera norocos că am putut ajunge în parcul service să schimb cauciucurile și să mă clasez al doilea. Deja pot spune că e o victorie în acest context, deși evident ne doream să fim primii la final”, a declarat Tempestini imediat după ceremonia de premiere.

Colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior, de asemenea un pretendent la titlu nu a fost la fel de norocos, iar pe aceeași probă cu numărul 8 a fost nevoit să abandoneze din postura de ocupant al locului 3 în clasamentul general.

Andrei Gîrtofan și noul său copilot

Cu un nou copilot, în persoana lui Tudor Mârza, Andrei Gîrtofan a profitat de aceste situații și și-a adjudecat victoria în prima etapă a sezonului. Pe un model Skoda Fabia Rally2, Gîrtofan jr a încheiat raliul în 1:08:39.1, cu 41,1 secunde mai rapid decât Tempestini, și cu un minut și 19,6 secunde în fața lui Sebastian Barbu, cel care a completat podiumul.

„A fost o victorie muncită pentru noi, suntem bucuroși, dar rămânem realiști pentru că drumul e lung, campionatul abia a început și știm că nu va fi ușor. Nu doar Simone este în top, dar și Norbert poate spera la titlu, a revenit și Sebi Barbu, important este că noi ne vom juca șansa”, a declarat și Andrei Gîrtofan.

În Top 10 la Raliul Harghitei s-au mai clasat Matteo Bernini (Italia), Mihai Manole, Bogdan Cuzma, Adrian Teslovan, Refik Bozkurt (Turcia), Costel Cășuneanu și Reis Suliman. Următoarea etapă a Winner Rally va avea loc în perioada 24-25 mai în Maramureș.

