VIDEO – Porsche pregătește lansarea noului său hypercar. Va fi derivat din prototipul ce concurează la Le Mans

Porsche intenționează să lanseze o versiune cu drept de circulație a prototipului cu care concurează în competițiile de anduranță.

Porsche a anunțat numele pentru viitorul său hypercar. Derivat din prototipul care concurează la Le Mans, viitorul 963 RSP va fi prezentat în curând.

Conform Motor1, producătorul german a publicat recent primul teaser cu viitorul său hypercar. Acesta a fost inclus într-un clip în care compania vorbește despre un exemplar cu drept de circulație al mașinii de curse 917, produs în perioada anilor 1970. Acum, cu cursa de 24 de ore de la Le Mans apropiindu-se rapid, Porsche a lansat un alt teaser și a dezvăluit numele viitorului hypercar – 963 RSP.

Videoclipul prezintă oameni care lucrează la noul hypercar. Porsche spune despre viitorul său hypercar că este „un vehicul unic, construit cu precizie, scop și detalii la fiecare atingere.” Avem un indiciu și în numele videoclipului – Porsche 963 RSP: the road (drum) to Le Mans starts here. Un semn că avem de-a face cu un model ce poate fi condus pe drumurile publice.

Noul hypercar al celor de la Porsche va fi prezentat la Le Mans

Transformarea unui astfel de prototip într-o mașină care poate fi condusă pe drumurile publice nu este o sarcină ușoară nici măcar pentru un producător precum Porsche. Dată fiind complexitatea acestor mașini, în special a sistemului de propulsie hibrid pe care îl folosesc pentru a concura, Porsche va avea de muncă pentru a crea un motor ce poate fi folosit cu ușurință pe stradă, dar care să se conformeze și cu reglementările în vigoare.

De asemenea, prototipurile sunt foarte joase, fiind create pentru a fi conduse doar pe circuite amenajate, nicidecum pe drumuri publice. Rămâne de văzut cu va aborda Porsche aceste probleme, dar nu ar fi prima dată când germanii vin cu idei ingenioase pentru a transforma o mașină de curse într-un model omologat pentru stadă.

