Volkswagen a închis una dintre uzinele sale din China

Volkswagen a închis o fabrică din China, după 17 ani de activitatea acestei unități de producție. Uzina producea mașini Volkswagen și Skoda.

Situația actuală a industriei auto forțează producătorii să își revizuiască planurile de viitor și strategiile. Volkswagen a decis să renunțe la o fabrică din China, locație unde producea peste 300.000 de automobile anual.

După ce anul trecut a încheiat un acord cu sindicatul IG Metall din Germania pentru a menține în funcțiune câteva fabrici germane, care altfel ar fi fost amenințate cu închiderea, compania a confirmat acum că renunță la o unitate de producție din China.

Potrivit Reuters, această uzină localizată în Nanjing are o istorie de 17 ani, fiind folosită alături de partenerul de joint-venture SAIC, cu care Volkswagen are o lungă istorie în China. Fabrica, administrată împreună cu partenerul de afaceri SAIC, produce automobile de 17 ani și are capacitatea de a asambla 360.000 de vehicule pe an.

Volkswagen renunță la una dintre fabricile sale din China

Presa din Germania a anunțat prima dată această decizie, iar mutarea a fost confirmată oficial de către un reprezentant al companiei. „Putem confirma că uzina SVW Nanjing a încheiat producția”, a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen într-un comunicat, adăugând că „multe fabrici SAIC VOLKSWAGEN sunt în curs de conversie sau au fost deja convertite pentru producția de vehicule electrice”.

Viitorul acestei facilități de producție era incert de o perioadă bună de timp. În septembrie anul trecut, a fost dezvăluit faptul că se va închide anul acesta din cauza scăderii vânzărilor locale de vehicule cu motor cu combustie. La acea vreme, se ocupa de producția modelului Volkswagen Passat și a mai multor modele Skoda.

Volkswagen operează în 39 de locații din China și are peste 90.000 de angajați în această țară. Rata de producția a multor dintre aceste fabrici chineze a scăzut de la declanșarea pandemiei COVID-19. Se pare că utilizarea totală a acestora se ridica la doar 58% dintr-un număr posibil de 2,1 milioane de unități pe care le pot produce anual.

