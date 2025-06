Volkswagen celebrează 50 de ani de Golf GTI cu o ediție specială, cu 325 CP – VIDEO

Volkswagen a lansat oficial cel mai puternic Golf GTI din istorie. Adiția aniversară de 50 de ani dezvoltă 325 CP.

Dacă vă vine să credeți, Golf GTI aniversează 50 de ani de carieră. De-a lungul a opt generații, compacta sportivă a încântat pasionații de pretutindeni. Pentru a marca jumătate de secol de GTI, Volkswagen a lansat cea mai puternică și dinamică variantă de până acum.

Faceți cunoștință cu Golf GTI Edition 50, cea mai dinamică iterație a hot-hatch-ului de până acum. Noua ediție specială ascunde sub capotă același motor de 2.0 litri, pe benzină, doar că beneficiază de 325 CP și 420 Nm. Toată puterea este trimisă către puntea față prin intermediul unui transmisii automate cu șapte rapoarte.

Șasiul modelului pentru Golf GTI Edition 50 a fost rafinat și adaptat la puterea mai mare. O punte față MacPherson și o punte spate cu patru brațe formează configurația de bază. Per total, modelul aniversar este cu 15 mm mai scund decât configurația de bază, grație unei gărzi la sol coborâtă. De asemenea, amortizoarele adaptive controlate electronic au fost recalibrate pentru cel mai puternic GTI din istorie.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 va fi livrat clienților în 2026

Pentru cei care doresc o experiență de condus și mai sportivă, Volkswagen va oferi pachetul opțional GTI Performance cu șasiu Performance exclusiv pentru Golf GTI Edition 50. Aceasta este dotată cu arcuri mai rigide, dar și mai scurte, micșorând garda la sol cu 20 mm, comparativ cu un GTI standard.

Pachetul vine, de asemenea, cu anvelope semi-slick Potenza Race care îmbracă jante de 19 inch, precum și un sistem de evacuare R-Performance cu tobă finală din titan. Anvelopele Bridgestone sunt o dezvoltare complet nouă, care oferă o aderență mai mare cu o rezistență la rulare mai mică și sunt cu aproximativ 1,1 kg mai ușoare per anvelopă decât anvelopele standard. Cu o greutate de doar 8 kg per jantă, jantele forjate sunt cu aproximativ 3 kg mai ușoare decât janta standard de 19 inch. În plus, sistemul de evacuare Akrapovič din titan salvează încă 11 kg.

Cinci culori exterioare sunt planificate pentru Golf GTI Edition 50: pe lângă alb Pure, acestea sunt gri Moonstone, negru Grenadilla metalizat și – exclusiv pentru modelul aniversar – verde Dark Moss metalizat și roșu Tornado.

Viitorul hatchback cu tracțiune față a reușit să parcurgă un tur în 7 minute și 46,13 secunde, fiind cu peste o secundă mai rapid decât Golf R 20 Years Edition. De asemenea, a fost cu peste trei secunde mai rapid decât generația anterioară de Golf GTI Clubsport S. Golf GTI Edition 50 este cel mai rapid model Volkswagen pe Nurburgring.

