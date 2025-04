Volvo EX90 câștigă titlul „World Luxury Car”

Volvo EX90 a fost desemnat „World Luxury Car” pentru anul în curs, conform anunțului oficial făcut de juriul World Car Awards înaintea deschiderii Salonului Auto Internațional de la New York. Această distincție plasează SUV-ul scandinav cu șapte locuri în fruntea segmentului de lux, surclasând competitorii lansați în ultimele 12 luni.

Juriul format din 96 de jurnaliști auto din 30 de țări, a apreciat interiorul rafinat al modelului EX90, tehnologia avansată de siguranță implementată și designul scandinav minimalist, elemente care definesc identitatea mărcii Volvo. Testele amănunțite efectuate de jurați au evidențiat performanța silențioasă și puterea oferită de motorizarea de 510 cai putere a versiunii cu două motoare, alături de ergonomia și luxul interiorului, conceput pentru a oferi o experiență superioară pe distanțe lungi.

Håkan Samuelsson, CEO Volvo Cars, a exprimat satisfacția companiei față de această recunoaștere: „Suntem încântați să vedem că EX90 primește aprecierea pe care o merită. În ciuda unei competiții intense, acest premiu demonstrează atractivitatea modelului EX90 pentru clienții exigenți din întreaga lume.”

Designul exterior al modelului EX90 se bazează pe principiul scandinav conform căruia forma urmează funcția. Partea frontală impune prin prezență, fiind totodată optimizată aerodinamic prin liniile fluide. Integrarea discretă a geamurilor laterale contribuie, de asemenea, la eficiența aerodinamică a vehiculului.

Volvo EX90 – Design scandinav, eleganță electrică, victorie mondială

Un aspect inovator este sistemul lidar integrat în centrul plafonului, sub un capac aerodinamic. Acesta, alături de camere, radare și senzori ultrasonici, oferă o imagine detaliată a mediului înconjurător, fiind esențial pentru siguranță.

Interiorul silențios al modelului EX90 introduce materiale progresiste, reflectând viziunea Volvo asupra luxului modern. Un exemplu este tapițeria Nordico, o alternativă fără piele, fabricată din materiale reciclate și resurse bio. Iluminarea ambientală cu LED imită spectrul natural al luminii solare, iar inserțiile din lemn retroiluminate completează atmosfera sofisticată.

Practicitatea este un alt punct forte al modelului EX90, oferind până la șapte locuri și un spațiu generos pentru bagaje. Cu toate locurile ocupate, capacitatea portbagajului este de 324 de litri, iar prin rabatarea celui de-al treilea rând de scaune, volumul crește la 697 de litri, depășind astfel mulți concurenți din segment.

Acest premiu adaugă un nou trofeu în palmaresul Volvo Cars la World Car Awards, alăturându-se titlurilor „World Car of the Year” câștigat în 2018 de Volvo XC60 și „World Urban Car” obținut în 2024 de Volvo EX30. În 2018, Håkan Samuelsson a fost, de asemenea, primul laureat al premiului „World Car Person of the Year”.

