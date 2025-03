Chevrolet Corvette – Mașina sport de care America avea nevoie

Prima generație Chevrolet Corvette a reprezentat o revoluție pentru industria auto americană. Modelul lansat în 1953 a evoluat enorm de-a lungul anilor, ajungând să fie în prezent o mașină cu performanțe comparabile cu cele ale supercar-urilor de renume.

Prima generație Corvette a reprezentat un punct de cotitură pentru producătorul american. Era un model compact, relativ agil, dar care păstra motorizări V8, doar că acum le împacheta într-o caroserie elegantă.

Era, fără dar și poate, un model creat pentru distracție și pentru călătorii de weekend, dat fiind că avea loc doar pentru două persoane. Prima generație poate fi ușor identificată cu ajutorul elementelor contrastante de pe laterale, adesea vopsite cu alb, accentuând astfel liniile mașinii și frumusețea ornamentelor cromate.

Producătorul american a vrut un rival pentru Porsche 356 și Jaguar XK120, iar rezultatul a fost Corvette. Mașina era un roadster tradițional, cu motor amplasat în față și tracțiune spate, oferind doar două locuri.

O decizie îndrăzneață, un pariu câștigat

Lansat inițial cu un motor cu șase cilindri în linie, de 3,9 litri, ce dezvolta 150 CP. De asemenea, prima generație folosea o punte spate rigidă, un sistem de suspensie independentă fiind introdus abia pe a doua generație.

Însă, din 1957, mașinile au început să fie echipate cu un motor V8 de 4,6 litri, ce dezvolta 283 CP, un plus consistent dacă este să comparăm cu motorul V8 de 4,3 litri ce dezvolta 210 CP. Este interesant faptul că, în ciuda faptului că noul motor de 4,6 litri dezvolta 290 CP, echipa de marketing a ales să îl coteze la 283 CP, pentru a se folosi de campania „un cal putere per inch cub” – One horsepower per cubic inch.

Exemplarul expus în galeria auto Țiriac Collection este una dintre cele doar 455 de unități Corvette fabricate în 1958 vopsite în nuanța Panama Yellow cu nișe laterale și plafon retractabil de culoare albă. Este echipat cu noul motor V8 opțional de 283 de inci cubi, în versiunea de 270 CP, unul din cele numai 970 de astfel de exemplare fabricate în 1958.

Acest superb exemplar Chevrolet Corvette de primă generație, dar și multe alte modele care au scris istorie pot fi admirate în fiecare weekend în Țiriac Collection, de vineri până duminică, între orele 10:00 și 19:00, la adresa Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni.