SUV-uri diesel premium de vânzare pentru mai puţin de 10.000 de euro

Vânzările de SUV-uri în Europa au înregistrat o creştere explozivă în ultimii ani. Piaţa europeană a SUV-urilor a înregistrat vânzări de 1.4 milioane de unităţi în 2017, cifră ce ar urma să crească simţitor în acest an, la peste 1.8 milioane de exemplare. Asta insă e valabil doar pentru maşinile noi.

Site-urile de maşini la mâna a doua sunt pline de anunţuri, şi, uitându-ne pe străzile din România, vedem că şoferii de la noi au fost şi ei cuprinşi de febra SUV-urilor. De asemenea, românul iubeşte maşinile pe motorină, aşa că am făcut un top cu câteva SUV-uri diesel care pot fi cumpărate pentru mai puţin de 10.000 de euro. Când au fost noi, modelele din lista de mai jos au costat chiar şi 50.000 de euro, însă cu trecerea timpului preţul lor a scăzut foarte mult. Am adunat o listă cu 5 modele second hand care pot fi cumpărate, în acest moment, din România.

Cei care sunt interesaţi să afle ce piese cedează cel mai repede la maşinile diesel, pot afla mai multe din articolul de mai jos.

BMW X5 - 8.990 EUR

Interiorul acestui X5 îţi transmite o starea generală de confort şi relaxare. Întregul ambient, ergonomia, calitatea materialelor, poziţia la volan, toate elementele te fac să te simţi mulţumit de tine. Maşina din imagine este fabricată în 2006, are interior din piele în două culori, scaune sport cu memorie şi încălzire, faruri cu xenon, volan M electric şi încălzit, şi senzori de parcare faţă si spate. Maşina are cutie de viteze automată şi motor cu o capacitate cilindrică de 3.0 litri. Pe kiliometraj arată că maşina a parcurs 179.000 km.

Volkswagen Tiguan - 9.000 EUR

Practic, nu ai ce să-i reproşezi unui Tiguan diesel. Consumă puţin, este confortabil, spaţios cât un Passat, versatil şi arată bine. În teren accidentat Tiguan este suficient de capabil încât să nu ai nevoie să cheltuieşti mai mult pe un Touareg. Exemplarul de mai sus este fabricat în 2009, are motor de 2.0 litri ce produce 140 de CP, cutie de viteze manuală şi transmisie automată.

Range Rover Vogue - 8.000 EUR

Maşina are o alură care lasă impresia că e capabilă să treacă semeaţă peste orice obstacole, garda la sol fiind cu adevărat generoasă - peste 260 mm. În general, Range Rover emană prestanţa din orice unghi şi în orice situaţie. Maşina din acest anunţ a fost fabricată în 2007, iar până acum a acumulat 245.000 de km. Motorul are o capacitate cilindrică de 3.628 cm3 care produce 268 CP.

Jeep Grand Cherokee - 5.100 EUR

La capitolele design, confort şi utilitate, marele Cherokee bifează sus şi foarte sus. Este o maşină gândită să-ţi asigure un confort suprem în orice condiţii, iar acest atu al ei este jucat perfect. Americanii – cu ajutorul europenilor, desigur – au reuşit să urce marele Cherokee la un nivel de la care devine din nou atractiv pentru cei care caută SUV-uri mari, cu performanţe bune pe asfalt şi foarte bune offroad. Preţul standard rămâne mare, dar opţiunile second hand sunt pentru aproape toate buzunarele. Exemplarul de mai sus este fabricat în 2003, are 136.000 de km, motor cu o capacitate cilindrică de 2.700 cm3 ce produce o putere de 163 de cai.

Mercedes-Benz M ML - 8.800 EUR

Mercedes-Benz ML a fost mereu un success în România. Din 2005 până în 2011 au fost comercializate oficial 2.118 unităţi de ML dintre acestea 40 fiind versiuni de top 63 AMG. Cele mai vândute versiuni au fost însă 320 şi 350 CDI. Exemplarul din imagine este versiunea ML 320 şi a fost fabricat în anul 2006. A acumulat până acum 236.000 de km. Are motor diesel cu o capacitate cilindrică de 2.987 cm3, cutie de viteze automată şi transmisie 4x4.

