„Cedează trecerea” este un indicator de prioritate care, dacă nu e respectat, poate duce la provocarea unui accident foarte grav de circulație. De asemenea, șoferii pot primi o amendă foarte mare și vor rămâne fără permis. Iată ce înseamnă indicatorul „Cedează trecerea” și cum trebuie respectat acesta.

Indicatoarele rutiere au rolul de a informa șoferii, dar și de a stabili ordinea de trecere într-o intersecție.

De exemplu, unele semne de circulație informează conducătorii auto că au prioritate în intersecția care urmează. Altele, însă, îi obligă pe șoferi să oprească sau să cedeze trecerea.

2025: Ce înseamnă indicatorul „Cedează trecerea” și cum trebuie respectat?

Indicatorul „Cedează trecerea” are forma unui, amplasat cu unul dintre vârfuri în jos. Acesta are marginile de culoare roșie, iar interiorul este tot un triunghi de culoare albă.

Acest semn de circulație se amplasează la intersecția dintre un drum prioritar și un drum fără prioritate.

Iată ce obligații au șoferii la întâlnirea indicatorului „Cedează trecerea”:

să reducă viteza și să se asigure că pe drumul prioritar nu circulă alte vehicule, și să-și continue deplasarea doar dacă drumul e liber;

dacă pe drumul prioritar circulă alte vehicule, e obligat să oprească și să le permită trecerea, abia apoi având dreptul să-și continue deplasarea.

Așadar, la întâlnirea acestui indicator, șoferul nu este obligat neapărat să oprească. Dacă are vizibilitate suficientă, poate înainta cu viteză redusă și traversa intersecția dacă pe drumul cu prioritate nu circulă un alt vehicul.

Cine are prioritate dacă un șofer are STOP și celălalt „Cedează trecerea”?

Indicatorul „STOP” obligă șoferii să oprească, indiferent dacă pe drumul prioritar circulă un alt vehicul sau nu. Și după ce se asigură, își poate continua deplasarea.

Dar, dacă unul dintre șoferi are semnul „Cedează trecerea”, iar celălalt are „STOP”, nu înseamnă că primul are prioritate în fața celuilalt.

Aceste indicatoare sunt „egale”, deci niciunul șoferi nu are întâietate. În această situație se aplică regula priorității de dreapta.

În cazul în care un conducător auto nu acordă prioritate de trecere, riscă 4 sau 5 puncte de amendă, iar permisul va fi suspendat pentru 30 de zile.

Iar dacă în urma nerespectării indicatorului „Cedează trecerea” s-a produs un accident, șoferul acesta va fi sancționat cu 6-8 puncte de amendă. Iar dreptul de a conduce va fi suspendat pentru 60 de zile.

Urmărește Promotor.ro pe Google News