Audi vrea să deschidă o fabrică în SUA, pentru a evita taxele impuse de Donald Trump

Audi ar putea construi o fabrică pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Producătorul auto vrea să evite taxele impuse de administrația Trump.

Audi ar urma să construiască o fabrică în care să producă automobile pentru piața auto din SUA, pentru a evita taxele impus de Donald Trump. În prezent, orice automobil fabricat în afara SUA este supus unor taxe. Acestea duc la prețuri finale mai mari pentru cumpărătorii din Statele Unite.

Potrivit Reuters, Audi ia în considerare construirea unei fabrici în sudul Statelor Unite, ceea ce ar fi opțiunea mai scumpă dintre mai multe scenarii luate în considerare, surse din companie estimând costuri de până la 4 miliarde de euro.

Un purtător de cuvânt al Audi a declarat că producătorul își propune să își consolideze prezența în Statele Unite. „În prezent, examinăm diverse scenarii în acest sens. Suntem încrezători că vom lua o decizie în acest an, în consultare cu grupul (Volkswagen), cu privire la modul concret în care va arăta acest lucru”.

Audi ar putea avea, în viitor, o fabrică pe teritoriul Statelor Unite

Audi nu are în prezent facilități pentru producția proprie în SUA, dar Volkswagen are o fabrică în Chattanooga, Tennessee. De asemenea, producătorul german mai are încă una în construcție lângă Columbia, Carolina de Sud.

Anunțul lui Trump privind tarifele vamale a generat deja costuri de sute de milioane de euro pentru producătorii auto germani, care depind în mare măsură de exporturi, potrivit unui reprezentant al industriei.

Atât BMW, cât și Mercedes-Benz, rivali importanți pentru Audi, au fabrici pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Totuși, este important de reținut că acestea nu produc fiecare modele vândut pe piața nord americană.

