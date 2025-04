Cât costă să aduci o mașină SH din Germania în 2025? Care e cea mai ieftină variantă

Mașinile la mâna a doua din Germania sunt, în continuare, o variantă la care apelează foarte mulți români. Prețurile de achiziție sunt mai mici decât în România și starea tehnică a mașinilor e mai bună. Iată cât costă să aduci o mașină SH din Germania, în 2025, și care este cea mai ieftină variantă posibilă.

Costul variază, în primul rând, în funcție de zona din care e achiziționată mașina și localitatea în care trebuie să ajungă în țara noastră. Apoi, consumul de carburant este un alt factor important. Și nu trebuie omise taxele de drum, obligatorii în Germania, Austria, Ungaria și România. Iar înainte de orice, costul plăcuțelor temporare de înmatriculare și al asigurării obligatorii.

Am realizat un calcul de costuri pentru o mașină care are un consum de 8 litri la 100 de kilometri. Și am calculat distanța din centrul Germaniei până în centrul României, ceea ce înseamnă aproximativ 1.500 de kilometri.

2025: Cât costă să aduci o mașină din Germania

La un consum de 8% pentru o distanță de 1.500 km, vor fi necesari aproximativ 120 de litri de carburant.

În Germania, benzina costă în jur de 1,7 euro pe litru, ceea ce înseamnă un cost total de aproximativ 220 euro pentru combustibil.

Pentru a circula legal cu o mașină cumpărată în Germania, este obligatorie obținerea unor plăcuțe de export. Acestea includ și asigurarea RCA temporară. Costul total pentru plăcuțe și asigurare variază între 150 și 370 de euro, în funcție de durata de valabilitate și furnizor.

Pe drum, este nevoie de viniete pentru Austria, Ungaria și România. În total, pentru o perioadă care să nu depășească 7 zile, acestea costă aproximativ 25 de euro.

Dacă alegi să înnoptezi în Germania, o noapte de cazare costă cel puțin 30 de euro, în hostel, dar poate depăși 100 de euro la un hotel bun. O opțiune intermediară ar fi cazarea la o pensiune sau gazdă privată, care presupun costuri chiar sub 20 de euro.

În plus, pentru a ajunge în Germania ai nevoie de un bilet de avion sau de autocar. Prețul unui zbor este între 100 și 200 de euro, iar al unui bilet de autocar variază între 80 și 150 de euro.

Pe scurt, iată cât costă să aduci o mașină SH din Germania în România:

numere provizorii (zoll): 150-370 euro;

viniete Germania+Austria+Ungaria+România: aproximativ 25 euro;

combustibil: aproximativ 220 euro.

Dacă adăugăm și costul de transport spre Germania, plus 2-3 nopți de cazare, ajungem la un total de peste 550-600 de euro.

Care e cea mai ieftină variantă

În România, sunt firme și persoane private care aduc, la cerere, mașini din orice zonă a Germaniei. În general, costurile pornesc de la aproximativ 700 de euro.

Desigur, serviciul include doar preluarea vehiculului și transportarea lui în siguranță România, fie cu platforma, fie pe roți.

Dacă se dorește verificarea tehnică a mașinii sau efectiv identificarea și achiziționarea unui vehicul, costurile pot chiar să se tripleze.

„La noi, costul de transport e de aproximativ 7 euro pe 100 de kilograme. Deci, dacă mașina are 1,3 tone, de exemplu, costul va fi de aproximativ 900 de euro. Apoi, serviciul de verificare tehnică și a actelor costă 300-500 de euro, în funcție de complexitate. Iar dacă se dorește să identificăm noi mașina și să o achiziționăm, se mai adaugă un tarif suplimentar de 500 de euro. În general, cam 1.500-2.000 de euro costă să aduci cu platforma o mașină din Germania”, a explicat pentru Promotor reprezentantul unei firme care importă mașini SH din Germania.

Așadar, cea mai ieftină variantă este să te duci personal în Germania să îți alegi mașina și să vii cu ea pe roți în România. Dar nu este neapărat și cea mai bună opțiune.

„Am pățit de mai multe ori să luăm mașini care păreau foarte bune și pe drum să ne trezim că cedează motorul, transmisia sau apar alte probleme. Și costurile de reparație au fost foarte mari, de ordinul sutelor și chiar miilor de euro. De aceea, indicat e să aduci pe platformă o mașină la mâna a doua, fiindcă nu știi ce probleme are”, a mai explicat reprezentantul firmei de transport.

Timpul necesar pentru a aduce o mașină din Germania este de aproximativ 3-5 zile, incluzând aici și drumul de dus. Dar, poate dura chiar și mai mult de o săptămână, în cazul în care nu găsești vehiculul potrivit sau apar diverse probleme. De aceea, e indicat ca atunci când stabilești bugetul pentru achiziția și transportul mașinii să ai măcar 500 de euro suplimentar, pentru situații neprevăzute.

