Ce amendă riscă șoferii care nu dau jos semnul de începător? Anunț oficial făcut de MAI

Conducătorii auto care au obținut permisul auto de puțin timp, sunt obligați să circule cu un semn de începător. Totodată, sunt impuse anumite restricții de viteză acestor conducători auto. Însă, conform unui anunț oficial făcut de MAI, ce amendă riscă șoferii care nu dau jos semnul de începător după perioada în care sunt obligați să-l folosească?

Conducătorii auto fără experiență sunt obligați să pună pe parbriz și pe lunetă semnul de distinctiv de șofer începător.

Acesta are o dimensiune specifică și, în anumite cazuri, poate fi pus alături de numărul de înmatriculare.

Cine este obligat să pună semnul de șofer începător?

Toți conducătorii auto care au obținut permisul auto de mai puțin de un an sunt obligați să circule cu semnul de șofer începător.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002, articolul 149, semnul de începător este un disc galben, cu următoarele caracteristici:

diametrul discului este de 100 milimetri;

în centru are semnul exclamării de culoare neagră: cu lungimea de 60 mm. punctul cu diametrul de 10 mm.



Orice altă dimensiune, culoare ori format, așadar, nu va fi luat în considerare.

Unde se pun semnele de șofer începător?

La motociclete, mopede și scutere, semnul se montează:

în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare.

La autoturisme:

pe parbriz, dreapta – jos;

pe lunetă, stânga – jos.

La autovehiculele care nu sunt prevăzute cu lunetă:

pe parbriz, dreapta – jos

pe caroserie, în spate, stânga – sus.

La autovehiculul care tractează o remorcă:

pe parbriz, dreapta – jos

pe caroseria remorcii, în spate, stânga – sus.

La tramvai:

pe parbriz, dreapta – jos

pe luneta ultimului vagon, stânga – sus.

Ce amendă riscă șoferii care nu dau jos semnul de începător?

Legea 195/2002, care reglementează circulația pe drumurile publice din România, impune folosirea semnului de începători șoferilor fără experiență.

„Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă […] care are în centru semnul exclamării” se precizează în legea circulației.

Sancțiunea pentru această abatere este de 2 sau 3 puncte de amendă. Ceea ce înseamnă o sancțiune de 405 lei sau 607,5 lei pentru șoferii care au mai puțin de un an de experiență în conducere și nu folosesc semnul de șofer începător.

Însă, cei care au trecut de această perioadă, dar nu au dat jos semnele de începător, riscă să fie amendați?

„Dacă ai o vechime mai mare de 1 an, dar nu ai condus o perioadă lungă sau consideri că nu ai suficientă experiență, legea nu-ți interzice să păstrezi, în continuare, semnul de începător”, este anunțul oficial făcut de Poliție pe pagina de Instagram a Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Așadar, legea nu prevede o limită maximă de folosire a semnului de începător. Ceea ce înseamnă că poți circula cu un semn de începător dacă ai permis de mai mult de un an.

