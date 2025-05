Cum se sancționează în 2025 conducerea sub influența drogurilor. Amendă sau dosar penal?

Autoritățile din România aplică sancțiuni dure pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Șoferii drogați sau care au urcat la volan după ce au luat anumite medicamente, riscă să ajungă la închisoare. Totuși, în ultimul an, aproape jumătate din testele rapide antidrog folosite de Poliție au generat rezultate fals-pozitive. Iată cum se sancționează în 2025 conducerea sub influența drogurilor, când se întocmește dosar penal și în ce situații se aplică doar amendă?

Poliția Rutieră a început să facă intensiv teste antidrog șoferilor în urma accidentului produs în localitatea 2 Mai, în 2023.

Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a intrat cu mașina într-un grup de tineri, doi dintre aceștia fiind uciși și alți trei grav răniți.

Din acel moment, autoritățile fac verificări permanente și testează cât mai mulți șoferi cu aparatul DrugTest. Numai că, foarte multe dintre acestea au generat un rezultat fals-pozitiv.

„Între 18 iulie 2024 și 28 aprilie 2025 au fost efectuate 3.367 de teste preliminare pozitive, însă pentru 1.450 dintre acestea au fost eliberate buletine de analiză care au indicat un rezultat negativ, potrivit datelor IGPR”, precizează FACIAS (Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzului Statului), citat de digi24.ro.

Ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre aceste teste au fost infirmate. În cazul acesta, șoferii mai sunt sancționați?

Cum se sancționează în 2025 conducerea sub influența drogurilor

Dincolo de testul rapid efectuat cu aparatul DrugTest, urmează obligatoriu și recoltarea de probe biologice.

Și doar dacă rezultatul de laborator confirmă prezența în organism a substanțelor psihoactive, poliția deschidere dosat penal.

Potrivit articolului 336 din Codul Penal, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive este infracțiune. Pedeapsa aplicată este între 1 și 5 ani de închisoare. Sau instanța poate dispune aplicarea unei amenzi penale.

Nu contează cantitatea sau tipul substanței indentificate în organism. Simpla prezență a drogurilor sau a substanțelor care pot afecta capacitatea de conducere se sancționează.

Însă, spre deosebire de consumul de alcool, când la cantitățile mici se aplică amendă contravențională, în cazul drogurilor nu există decât sancțiune penală.

Ceea ce înseamnă că atunci când analiza de sânge confirmă prezența în organism a unei substanțe interzise, Poliția deschide dosar penal. De asemenea, permisul auto se suspendă automat în cazul în care la testul rapid este pozitiv.

Însă, dacă anlizele infirmă testul rapid, atunci șoferul își recapătă permisul și nu va fi continuată acțiunea penală împotriva sa.

Medicamente care generează rezultat fals pozitiv la testul antidrog

Printre cele mai frecvent detectate la teste antidrog se numărăr:

canabis (THC);

cocaină;

amfetamine;

metamfetamine MDMA (ecstasy);

benzodiazepine.

În general, aceste substanțe se găsesc în diferite tipuri de droguri. Însă pot fi regăsite în medicamente sau chiar alimente.

Ministerul Sănătății a publicat o listă cu medicamentele care ies pozitiv la testele antidrog și sunt interzise șoferilor:

Alprazolam;

Anxiar;

Brufen Plus;

Bromazepam;

Buccolam;

Calypsol;

Clorhidrat de Tramadol;

Codeină fosfat;

Concerta;

Diazepam;

DHC Continus;

Dolnada;

Dolten;

Doreta;

Dropizol;

Edluar;

Extraveral;

Fenobarbital;

Fentanil;

Frisium;

Frontin;

Gerodom;

Imovane;

Ketamină;

Lefisyo;

Lisdexamfetamină;

Luminal;

Lunaldin;

Mabron;

Mabron Retard;

Medazepam;

Metadon;

Metadonă;

Methasan;

Mialgin;

Midazolam;

Misyo;

Morfină;

Nitrazepam;

Oxicodonă;

Oxidolor;

Paradoren;

Pecfent;

Praxolez;

Remifentanil Kabi;

Rivotril;

Sevredol;

Sintalgon;

Sixmo;

Skudexa;

Sofentil;

Sonlax;

Spravato;

Stilnox;

Suboxone;

Tabfyl;

Temelor;

Tramacalm;

Tramadol;

Tramadol/Paratemamol;

Tramag;

Tramal Retard;

Ultracod;

Vendal Retard;

Victan;

Xanax;

Zadobra;

Zeldiar;

Zolpidem;

Zolsana;

Zubsolv.

Medicamentele sau suplimentele alimentare care sunt contraindicate conducătorilor auto au inscripționat pe ambalaj un semn distinctiv.

Un pătrat de culoare albă, care are în interiorul său imprimat un triunghi cu laturi roșii, iar în centru este un semn de exclamație de culoare neagră.

Acest simbol avertizează șoferii că nu au voie să urce la volan dacă iau respectivul medicament sau supliment.

Urmărește Promotor.ro pe Google News