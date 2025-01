Curtea Supremă: Poliția trebuie să prezinte dovezi mai clare pentru a sancționa conducerea sub influența drogurilor

Decizia este definitivă și se aplică de îndată ce e publicată în Monitorul Oficial.

Poliția a început, de aproape un an și jumătate, o adevărată vânătoare a șoferilor care conduc sub influența drogurilor. Acțiunile de control s-au intensificat după accidentul produs în localitatea 2 Mai, în vara anului 2023. Un bărbat care conducea sub influența mai multor droguri a lovit un grup format din 8 tineri care mergeau regulamentar pe marginea drumului. Doi dintre tineri au murit și alți doi au fost grav răniți.

Legea a fost înăsprită, numai că s-a ajuns în situația în care orice urmă de substanță psihoactivă detectată în corp era sancționată. Indiferent că aceasta provenea de la o banală pastilă de cap sau de răceală sau de la consumul de stupefiante.

Curtea Supremă: Poliția trebuie să prezinte dovezi mai clare

Curtea Supremă din România a analizat cazul unui șofer sancționat de Poliție pentru conducere sub influența drogurilor.

Instanța a constatat că autoritățile decid vinovăția conducătorilor auto doar pe baza analizei de sânge. Fără a ține cont de capacitatea efectivă a șoferului de a conduce.

Așadar, Poliția sancționează efectiv prezența în corp a anumitor substanțe care ar putea afecta capacitatea conducătorilor auto de a șofa, nu care au afectat în mod clar abilitățile acestora.

De aceea, a admis recursul formulat de șoferul sancționat și a decis că legea trebuie schimbată.

,,Este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei„, a decis ICCJ, conform www.stirileprotv.ro.

Ceea ce înseamnă că Poliția trebuie să stabilească anumite praguri în privința drogurilor, la fel ca la alcool. Sau să se realizeze o expertiză înainte ca șoferul să fie trimis în judecată. Iar un specialist să stabilească dacă substanțele psihoactive aflate în organismul unui șofer i-a afectat capacitatea de a conduce.

Cum se va sancționa conducerea sub influența drogurilor?

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Supreme, Poliția trebuie să modifice modul de sancționare a conducerii sub influența drogurilor.

Dar, deocamdată nu este clar cum o va face. Fie vor fi introduse anumite limite pentru substanțele psihoactive prezente în organism. Iar dacă analiza de sânge arată că un șofer are în organism o cantitate mai mare decât limita stabilită, se vor putea aplica sancțiuni. Fie se vor introduce teste rapide care să determine capacitatea unuui conducător auto de a conduce.

De exemplu, teste rapide de reflexe, mers în linie dreapta, stat într-o poziție fixă un anumit număr de secunde, și așa mai departe.

Decizia ICCJ are efect, însă, și asupra dosarelor în curs privind conducerea sub influența drogurilor. Multe dintre acestea ar putea fi întoarse în faza de cercetare penală, pentru efectuarea expertize. Ceea ce, explică polițistul Tavi Perțea pe contul său de YouTube, ar putea duce la prescrierea unora din fapte. Deci, șoferi care chiar au urcat drogați la volan ar putea scăpa nepedepsiți.

