Dacia Duster – Premii care dovedesc calitatea SUV-ului din Mioveni

Anul 2024 a fost unul deosebit pentru Dacia Duster, care a continuat să fie un lider al pieței auto europene.

A treia generație a acestui SUV emblematic a obținut peste 25 de premii, consolidându-și statutul de model de referință în industria auto. Distincțiile câștigate au venit ca o recunoaștere a designului, performanței și raportului excelent preț/prestații oferit de Duster, un SUV care rămâne accesibil, dar și foarte capabil.

Printre cele mai importante premii obținute de Dacia Duster în 2024 se numără titlul de „Best Buy Car of Europe” din partea juriului AutoBest, care subliniază echilibrul între prețul avantajos și caracteristicile de top ale mașinii. De asemenea, Duster a fost desemnat „Mașina Anului 2025” în România, o dovadă a aprecierii clienților și specialiștilor locali. În Polonia, SUV-ul a câștigat titluri precum „Champion of Value 2024” și „Fleet Derby 2024” la categoria SUV mediu.

Dacia Duster a avut un an remarcabil

De asemenea, în Franța, Duster a fost recompensat cu premii importante, cum ar fi „SUV-ul anului 2024” la Grand Prix Auto-Moto și „Cel mai bun vehicul hibrid al anului” – distincție acordată de Auto-Moto Media Association. Alte premii notabile au venit din Spania, Germania, Marea Britanie și Italia, consolidând succesul Duster pe piețele internaționale.

Aceste distincții subliniază versatilitatea Duster, care rămâne o alegere preferată pentru șoferii care caută un SUV robust, pregătit pentru diverse tipuri de terenuri. Cu un design modern, dotări de ultimă generație și o eficiență remarcabilă, Dacia Duster se dovedește a fi unul dintre cele mai bune SUV-uri din categoria sa.

Prezentare VIDEO by ProMotor

Urmărește Promotor.ro pe Google News