Pilotul român Luca Viișoreanu a obținut prima victorie în Formula 4

Imnul României s-a auzit pe circuitul Red Bull Ring din Austria, la prima etapă din Formula 4 CEZ (Zona Europei Centrale) unde Luca Viișoreanu și echipa românească Real Racing au obținut în acest weekend prima lor victorie din Formula 4.

Sezonul 2025 a început cu o victorie pe circuitul Red Bull Ring pentru Luca Viișoreanu și echipa Real Racing, în prima etapă din Formula 4 CEZ (Zona Europei Centrale). Pilotul român a terminat prima cursă din weekend pe locul 4, în cursa a doua a abandonat după un incident cu un alt pilot, iar în cursa a treia a reușit să câștige, pentru prima oară în carieră, o cursă din Formula 4.

Acest succes a venit la mai puțin de un an de la debutul său și al echipei în competițiile de Formula 4, fiind pentru prima oară când un pilot român câștigă o cursă cu un monopost pregătit de o echipă românească în această categorie. Programul din 2025 include un sezon complet în Formula 4 Italia, care va debuta în primul weekend din luna mai, în seria Euro 4 dar și câteva etape din Formula 4 CEZ (Zona Europei Centrale).

După testele din pre-sezon, Luca Viișoreanu și echipa au decis să înceapă anul competițional pe un circuit pe care au obținut primele puncte din Formula 4 în sezonul trecut. „Îmi place mult circuitul din Austria și aceasta este, în primul rând, o etapă de pregătire pentru că vreau să vedem unde suntem ca nivel de performanță după testele de până acum”, spunea Luca Viișoreanu, înaintea primului weekend de cursă din 2025.

În aceste condiții, Luca Viișoreanu s-a adaptat rapid la particularitățile circuitului și a încheiat sesiunile de teste de vineri cu cel de-al doilea timp. În calificările de sâmbătă, a fost al treilea asigurându-și astfel prezența în linia a doua a grilei de start pentru prima cursă din weekend.

Prima cursă de pe Red Bull Ring a fost programată tot sâmbătă, după calificări, și Luca Viișoreanu a terminat pe locul 4. Plecat de pe 3, pilotul a pierdut câteva poziții la start, dar apoi a reușit să recupereze și a terminat la două secunde în spatele pilotului de pe ultima treaptă a podiumului.

„Am terminat calificările cu cel de-al treilea timp și chiar dacă mi-aș fi dorit mai mult a fost totuși un rezultat foarte bun în condițiile date. A urmat cursa, iar la start am pierdut câteva poziții, surprins de agresivitatea piloților din jurul meu. Mi-am revenit rapid, dar acea ezitare de la început m-a costat un rezultat mai bun. În final, am încheiat pe poziția a patra, dar știu exact care este potențialul meu și al echipei, așa că sunt și mai motivat acum pentru cele două curse de duminică”, a spus Luca Viișoreanu.

Duminică, în cursa a doua, Luca Viișoreanu a plecat de pe poziția a patra, conform rezultatelor din prima cursă, dar, după incidentul din primul tur cu Chase Fernandez, a fost nevoit să abandoneze.

Luca Viișoreanu a obținut prima sa victorie în Formula 4

Pentru cursa a treia, pilotul Real Racing a primit cea mai bună poziție pe grila de start, aceasta fiind alcătuită tot în urma rezultatelor din prima cursă, dar cu primii patru din clasament în ordine inversă, acesta fiind cel de-al doilea pole position din carieră într-o cursă de Formula 4.

Ultima cursă din prima etapă a sezonului în Formula 4 CEZ a fost una marcată de ploaia care a căzut chiar înainte de start. Toți piloții au decis să treacă pe pneuri de ploaie, dar Luca Viișoreanu și-a asumat riscul și a rămas pe pistă pe slick-uri. Startul s-a dat în spatele safety car-ului, iar Luca Viișoreanu și-a păstrat poziția de lider până la finalul primului tur.

Apoi, dezavantajat de alegerea pneurilor pe pista udă, a pierdut patru poziții, cursa fiind din nou neutralizată cu safety car din cauza unor ieșiri în decor. După restart, Luca Viișoreanu a început să recupereze și a revenit în mai puțin de un tur pe prima poziție.

A urmat o altă neutralizare cu safety car, iar la restart pilotul s-a distanțat fără probleme reușind să câștige prima sa cursă din carieră, românul fiind urmat de Gino Trappa și Brad Harrison, câștigătorul primelor două curse.

„A fost o cursă incredibilă! Am riscat mult la început, dar am simțit că aceasta este cea mai bună strategie pentru noi. Sincer, am avut unele emoții pentru că toată lumea a trecut pe pneuri de ploaie și mă gândeam dacă noi am luat decizia corectă, dar în final echipa a făcut o treabă excelentă. Sunt foarte fericit acum pentru că am muncit mult și această victorie a venit în cel mai bun moment posibil. Știam că am făcut progrese importante, comparativ cu sezonul trecut, iar acest rezultat confirmă acest lucru. Am fost puțin supărat după abandonul din cursa a doua, dar acum nu mai contează. Urmează un sezon dificil în Formula 4 Italia și această victorie mă motivează și mai mult acum”, a adăugat Luca Viișoreanu.

După etapa de pe Red Bull Ring, Luca Viișoreanu și echipa Real Racing își continuă programul de teste, iar prima etapă din Campionatul Italian de Formula 4 se va desfășura în weekendul 2 – 4 mai, pe circuitul de la Misano.

„Echipa Real Racing este prima echipă românească din Formula 4, iar faptul că după primul sezon am reușit să câștigăm o cursă într-o competiție atât de disputată este extraordinar. Anul trecut aici am obținut primele puncte, iar acum tot aici a venit și prima victorie. Ne luptăm cu echipe puternice, care concurează și în Formula 3 și Formula 2, iar acest rezultat înseamnă enorm pentru mine. Sunt mândru de evoluția lui Luca, de munca depusă, de staful tehnic al echipei și sper că vom mai avea parte de astfel de momente speciale în acest sezon”, a spus și Constantin Răileanu, team manager-ul Real Racing.

Urmărește Promotor.ro pe Google News