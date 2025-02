Ediție specială pentru Bentley Bentayga. Atelier Edition celebrează 10 ani de la lansarea modelului

Cu ocazia aniversării a 10 ani de când SUV-ul Bentayga a fost lansat oficial, Bentley prezintă o ediția specială pentru primul său model de acest fel.

Bentley Bentayga Atelier Edition a fost creat pentru a sărbători aniversarea a 10 ani de la debutul oficial al primului SUV Bentley din istorie. Prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, în 2015, SUV-ul britanic a reprezentat primul astfel de model din istoria Bentley, contribuind semnificativ la creșterea vânzărilor.

Pentru a marca momentul, producătorul britanic a lansat o ediție specială pentru Bentayga, intitulată Atelier Edition, care dispune nu mai puțin de cinci culori speciale: Light Onyx, Rubino, Porcelain, Quartzite și Light Emerald. În plus, pentru această versiune specială a fost adăugată o nouă culoare, intitulată Obsidian Crystal.

Exteriorul ediției speciale este completat cu ornamente finisate în gri satinat și crom, iar pe aripile frontale este prezentă câte o gură de aerisire falsă pe care este trecută denumirea Atelier Edition. Nu în ultimul rând, exteriorul este completat de un set de jante ce măsoară 22 de inch în diametru.

Bentley Bentayga aniversează 10 ani de la lansare cu o ediție specială

În timp ce clienții pot alege orice culoare exterioară din gama completă de nuanțe disponibile, designerii acestei ediții speciale au selectat șase combinații de culoare recomandate, îmbinând finisajele exterioare cu un interior în două culori, în care culoarea secundară a pielii este asortată cu diferite tipuri de furnir sau aluminiu cu aspect periat.

Sub capota acestui model nu vom mai regăsi faimosul motor W12, deoarece a fost retras din producție, iar Bentayga poate fi cumpărat în prezent cu o motorizare V8 de 4.0 litri sau sub forma unui hibrid, care are la bază un motor V6 pe benzină.

Prețul pentru noua ediție specială Atelier Edition nu a fost comunicat la momentul redactării acestui articol, dar ne putem aștepta ca mașina să pornească de la cel puțin 200.000 de euro. Varianta cu ampatament extins va fi și mai scumpă.

Urmărește Promotor.ro pe Google News