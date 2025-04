Ediție specială pentru Mercedes-Benz Clasa G, inspirată de modelele anilor 1980

Mercedes-Benz a prezentat o nouă ediție specială pentru Clasa G. Intitulată „Stronger Than The 1980s”, aceasta este inspirată de vechile versiuni ale SUV-ului emblematic.

Mercedes-Benz îi încântă pe pasionații Clasei G cu o serie de exemplare exclusiviste. Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s îndeplinește cererea mare creată de exemplarul cu numărul 500.000 al Clasei G, care a fost produs în 2023. La fel ca acea mașină, noua serie limitată se inspiră din emblematicul look al Clasei G fabricată în anii 1980.

Cu un amestec de culori istorice, elemente de design exclusive și detalii de echipare de la legendarul 280 GE, noua ediție specială surprinde ADN-ul off-roader-ului german. Noua ediție limitată a fost creată pentru a omagia prima generație a Clasei G, lansată în 1979, care purta numele de cod W 460.

Astfel, Mercedes-Benz anunță că doar 460 de exemplare vor fi construite pentru ediția specială Stronger Than The 1980s, ca un tribut adus originalului.

Un tribut adus originalului

Ediția specială Clasa G Stronger Than The 1980s este disponibilă în versiunile G 450 d sau G 500. Mașina combină stilul anilor 1980 cu noile tehnologii disponibile pe Clasa G. Pachetul este unul estetic și conține diverse elemente de design care fac trimitere la clasicele SUV-uri ale anilor 1980.

Clienții vor putea alege din trei culori speciale Manufaktur: Agave Green Solid, Cream Solid și Colorado Beige Solid. Partea frontală și barele de protecție au fost vopsite cu negru, pentru a emula aspectul clasic al primei generații. Pe plafon a fost montat un portbagaj adițional, care poate fi accesat cu ajutorul unei scări montate în partea din spate.

Aspectul exterior este completat de emblema clasică Mercedes-Benz montată pe hayon și de jantele care le imită pe cele montate pe clasicele modele Clasa G. Interiorul este presărat cu elemente care aduc aminte de anii 1980, cum ar fi inserțiile de pe scaune sau ornamentele specifice montate pe planșa de bord.

Mercedes-Benz Clasa G Stronger Than The 1980s este acum disponibil pentru comandă la un preț de pornire de 160.055 de euro.

