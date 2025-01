Ford anunță că revine în clasa de top de la Le Mans. Americanii vor concura la categoria Hypercar din 2027

Ford a anunțat oficial că revine în clasa de top a cursei de 24 de ore de la Le Mans începând cu 2027. Cu patru victorii la activ, Ford va concura în categoria Hypercar a cursei de anduranță din Franța.

Ford Motor Company anunță că revine oficial în clasa prototipurilor de curse în Campionatul Mondial de Anduranță FIA (FIA WEC) în 2027. Producătorul american va reveni în clasa de top de la Le Mans după aproape șase decenii.

Între 1966 și 1969, Ford a obținut patru victorii consecutive în cursa de 24 de ore de la Le Mans. De atunci, Ford s-a concentrat pe victoriile de clasă, mai întâi în 2016 cu Ford GT în GTLM și mai recent cu Ford Mustang GT3.

Acum, compania americană vrea să revină la vârful competițiilor de anduranță, acolo unde va avea de înfruntat nume precum Ferrari și Porsche.

Ford anunță că, începând cu 2027, va concura în clasa Hypercar la Le Mans

„Intrăm într-o nouă eră pentru performanță și curse la Ford. O puteți vedea din ceea ce facem pe șosea, dar și în afara acesteia. Când concurăm, concurăm pentru a câștiga. Și nu există nicio pistă sau cursă care să însemne mai mult pentru istoria noastră decât Le Mans. Este locul în care ne-am luptat cu Ferrari și am câștigat în anii 1960. Este locul unde ne-am întors 50 de ani mai târziu și am șocat lumea și am învins din nou Ferrari. Sunt încântat că ne întoarcem la Le Mans și vom concura la cel mai înalt nivel al curselor de anduranță. Suntem gata să provocăm din nou lumea”, a declarat Bill Ford, președintele executiv al producătorului american.

Odată cu revenirea sa la vârful Campionatului Mondial de Anduranță, Ford se va alătura Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Peugeot, Aston Martin, Alpine, Cadillac și Genesis, pe una dintre cele mai populate grile din istoria competiției, cel puțin atunci când vorbim de clasa de vârf.

