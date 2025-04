Ford E-Transit Courier – Van-ul electric produs chiar în România

Ford E-Transit Courier este primul model electric fabrica la Craiova, oferind profesioniștilor o alternativă cu zero emisii pentru transportul de mărfuri.

Ford E-Transit Courier, produs în România, este disponibil în Europa și vine în ajutorul profesioniștilor, oferind un tren de rulare pur electric și soluții practice pentru transportul urban, în special.

Indiferent de nivelul de echipare pe care îl alegi, utilitara electrică folosește un motor electric, montat pe puntea spate, ce produce 136 CP/290 Nm și o baterie de 43 kWh (net). Viteza maximă pentru E-Transit Courier este de 145 km/h, însă acest model a fost creat cu orașul în minte, fiind un van care se va preta transportului urban și curieratului.

Sistemul oferă posibilitatea de conducere cu o singură pedală (One-Pedal), ceea ce face mașina mai ușor de folosit în oraș. Autonomia ajunge la aproape 300 km cu o singură încărcare. Șoferii pot alege modul de conducere cu o singură pedală. Modurile de rulare disponibile sunt: Normal, Eco, Sport sau Slippery, acestea modificând răspunsul pedalei de accelerație şi direcția pentru a se potrivi mai bine în scenarii diferite de condus.

Cât costă noul Ford E-Transit Courier?

Toate versiunile electrice se pot încărca la 11 kW AC și cu până la 100 kW DC, dacă stația poate furniza această putere de încărcare. Noi am condus versiunea de top a mașinii, Limited, astfel că am putut experimenta un instrumentar de bord digital de 12 inch și un ecran central, tot de 12 inch, pentru sistemul multimedia SYNC 4. Acesta dispune de conectivitate fără fir pentru Apple CarPlay și Android Auto.

În România, noul Ford E-Transit Courier are un preț de pornire de 21.600 de euro fără TVA, în condițiile în care sunt aplicate reducerile permanente, programul Rabla la 5.100 de euro și Ford EcoBonus de 1.000 de euro. Dar, dat fiind faptul că Rabla Plus va crește la 7.500 de euro, prețul mașinii va coboră la sub 20.000 de euro cu reducerile aplicate.

De asemenea, pe această caroserie pot fi comandate motorizări pe motorină sau pe benzină, în funcție de nevoile clienților. Există și o versiune dedicată transportului de pasageri, denumite Tourneo Courier, care împarte aceeași gamă de motorizări cu varianta dedicată transportului de marfă.

