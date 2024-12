Guvernul a decis! Cât va costa asigurarea auto obligatorie în 2025?

Guvernul a luat o nouă decizie în ceea ce privește asigurarea auto obligatorie. Iată cât vor plăti șoferii, în 2025, pentru RCA și care sunt condițiile în care sunt acordate despăgubirile.

Guvernul a decis să mențină plafonarea prețurilor pentru asigurarea auto obligatorie.

Asta înseamnă că în 2025, șoferii vor plăti aproximativ aceleași prețuri pentru RCA. Dar numai în prima parte a anului.

Cât va costa asigurarea auto obligatorie în 2025?

Guvernul a decis să prelungească, din nou, plafonarea prețurilor pentru asigurarea auto obligatorie.

„Prelungim azi plafonarea prețurilor la polițele RCA, cu încă 3 luni, până la 31 martie 2025, la propunerea ASF. De fapt, vrem să preîntâmpinăm apariția unor dezechilibre în piață și să prevenim creșterea prețurilor pentru aceste polițe. Plafonarea a fost decisă în aprilie 2023 și prelungită succesiv, iar efectul a fost calmarea pieței RCA”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, citat de economedia.ro.

Astfel, în prima parte a anului viitor, prețurile RCA vor fi similare cu cele din prezent.

Acest tip de asigurare este obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe un drum public. În cazul în care un șofer se face vinovat de producerea unui accident de circulație, compania de asigurări la care a încheiat polița RCA va achita daunele sau despăgubirile părților vătămate.

Însă, plata acestor despăgubiri se va face doar în urma întocmirii unui dosar de daună. Și doar după ce reprezentanții companiei de asigurări vor verifica modul în care s-a produs accidentul.

De ținut cont că, în urma acestor verificări, se poate stabili și o culpă comună, ceea ce înseamnă că vor fi achitate doar parțial despăgubiri.

Cât costă asigurarea RCA

În prezent, calculul pentru asigurarea RCA se stabilește în funcție de:

vârsta șoferului;

puterea motorului (kw);

zona geografică de domiciliu;

istoricul de daune auto al proprietarului.

De exemplu, în București și Ilfov, tariful de referință pentru o persoană care are sub 30 de ani și conduce o mașină cu putere cuprinsă între 151 și 200 kw, este de aproape 4.750 de lei.

În schimb, o persoană care are între 51 și 60 de ani, conduce un vehicul care are o putere mai mică de 50 kw și este domiciliată în alt județ al țării, în afară de Ilfov și București, are un tarif de referință de puțin peste 970 de lei.

Iar dacă șoferul a fost implicat în trecut în accidente rutiere, prima de asigurare va crește.

Aceste tarife nu sunt, însă, obligatorii. Fiecare firmă de asigurări își stabilește propriile tarife. Iar costul acestor polițe RCA a fost, în general mai mic decât tariful de referință.

