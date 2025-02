Opel lansează o nouă ediție specială pentru Corsa. Noul Corsa YES pornește în România de la 20.250 euro

Opel Corsa primește o nouă ediție specială, care se axează pe culori vii și diverse. Corsa YES va putea fi comandată și în România, cu prețuri ce pornesc de la 20.250 de euro.

Producătorul german face acum ca bestsellerul clasei mici în Germania să fie și mai atrăgător pentru clienți – cu noua ediție specială Opel Corsa YES. Ca urmare a succesului ediției YES de anul trecut, cumpărătorii Corsa pot alege acum din trei culori speciale: Eukalyptus Green, Kobalt Blue și Kiss Red.

În plus, numeroase caracteristici din linia de echipare superioară GS sunt incluse standard. Clienții pot alege între propulsie electrică pe baterii, mild-hibrid de 48 de volți sau motoare termice. Pentru prețuri începând de la 20.250 EUR cu TVA, clienții pot comanda o Corsa YES începând de astăzi, 12 februarie 2025.

„Modelul nostru Opel Corsa este ultramodern, interesant și, dacă se dorește, complet electric. O mașină mică adaptată vremurilor și la care clienții spun cu toată convingerea YES, of Corsa!. Cu noua ediție specială YES, aducem o schimbare în segment. La prețuri atractive, pasionații de Corsa pot conduce o mașină cu un caracter deosebit de puternic, care este bine echipată“, a declarat Patrick Dinger, șeful Opel Germania.

Noua versiune YES pentru Opel Corsa este disponibilă în România

Noua ediție YES pentru Opel Corsa se diferențiază de un model standard prin culorile speciale Eukalyptus Green, Kobalt Blue și Kiss Red. În plus, plafonul finisat cu negru va oferi un contrast puternic cu aceste noi culori vii. Accente negre putem observa și în zona elementului frontal Opel Vizor, dar și la nivelul emblemelor aplicate pe caroserie.

Ediția specială vine, de asemenea, echipată standard cu jante bicolore de 16 inch. Accentele din interior care se asortează la culoarea exterioară respectivă sunt asigurate de ornamente în verde, albastru sau roșu. Scaunele sport negre cu reglaje multiple sunt, de asemenea, dotare standard pentru Corsa YES. Sunt incluse și pachetul de confort cu încălzire în mai multe trepte pentru scaunele din față și un volan îmbrăcat în piele, încălzit.

