Prețuri oficiale pentru noua Mazda 6e – Sedanul electric este disponibil de la 43.490 de euro

Noua Mazda 6e poate fi comandată și în România. Prețurile pentru modelul electric pornesc de la 43.490 de euro pentru echiparea Takumi.

Producătorul auto japonez a prezentat noul său model electric la Salonul Auto de la Bruxelles, la începutul acestui an. Mazda 6e este succesorul electric pentru sedanul de clasă medie, iar acum este disponibil și în România.

Pe piața din țara noastră, mașina este disponibilă în două versiuni: Takumi și Takumi Plus. De asemenea, clienții au de ales dintre două versiuni de motorizare și baterie.

Noua Mazda 6e oferă două opțiuni de motorizare. Modelul electric este echipat cu o baterie de 68,8 kWh, ce asigură o autonomie de până la 479 km. Încărcarea rapidă la 200 kW permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în doar 22 de minute. Această versiune folosește un singur motor montat pe puntea spate, care produce 252 CP și 320 Nm.

Mazda 6e poate fi comandată și în România

Pentru cei ce caută și mai multă autonomie, Mazda 6e este disponibilă și într-o versiune Long Range. Aceasta este echipată cu o baterie de 80 kWh, ce oferă o autonomie de până la 552 km. Motorul electric furnizează 245 CP și 320 Nm. Spre deosebire de varianta standard, bateria versiunii Long Range se poate încărca cu maximum 95 kW.

Echiparea Takumi include o listă lungă de dotări, precum jante de 19 inchi, tapițerie din piele ecologică neagră, scaune electrice, încălzite și ventilate, pilot automat adaptiv, hayon cu acționare electrică, sistem audio cu 14 difuzoare și head-up display.

Versiunea Takumi Plus aduce în plus tapițeria din naturală, fiind singura diferență între cele două niveluri de echipare. Prețurile pentru Mazda 6e pornesc de la 43.490 de euro pentru versiunea Takumi cu baterie mică și pot ajunge până la 47.040 de euro pentru varianta cu baterie mare în echipare Takumi Plus.

