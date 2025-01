Renault 5 E-Tech electric a câștigat titlul de Mașina Anului 2025 în Europa. Dacia Duster s-a clasat pe locul 5

Câștigătorul titlului de Mașina Anului 2025 în Europa este Renault 5, alături de surata sa mai sportivă, Alpine A290. Hatchback-ul france s-a impus în fața unor concurenți importanți, printre care s-a numărat și Dacia Duster.

Renault 5 (împreună cu Alpine A290) a devenit Mașina Anului 2025. Într-o ceremonie desfășurată la startul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles, care revine în atenția publicului după ediția din 2023, cei 60 de membri ai juriului premiului The Car Of The Year și-au dat verdictul de a alege cea mai bună mașină de pe piața auto din Europa.

Renault 5 a fost desemnată cea mai bună mașină a anului 2025, învingând în finală alți șase concurenți: Alfa Romeo Junior, Citroën C3-ëC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster și Kia EV3. Ediția de anul acesta a fost mai competitivă ca niciodată, întrucât toate modelele finaliste aveau motorizări electrificate, majoritatea fiind 100% electrice.

Dacia Duster s-a clasat pe locul 5 în finala Car of the Year 2025

Este al doilea an consecutiv când un model Renault câștigă titlul de Mașina Anului în Europa, după ce Scenic E-Tech a obținut același titlul în 2024. Este a doua oară în istoria de 62 de ani a premiului de Mașina Anului când un brand obține titlul în ani consecutivi. A fost în 1995 și 1996 cu Fiat Punto și Fiat Bravo. De atunci, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

După ce s-a dat verdictul celor 23 de țări, Renault 5 a fost cel mai votat, cu 353 de puncte, învingând Kia EV3, care a obținut 291 de puncte, urmat de Citroën C3-ëC3 cu 215 puncte. Locul al patrulea a revenit lui Hyundai Inster (172 de puncte), al cincilea, la doar patru puncte în urmă în spate, i-a revenit Daciei Duster (168 de puncte), al șaselea lui Cupra Terramar (165 de puncte) și al șaptelea noii Alfa Romeo Junior, care a obținut 136 de puncte.

