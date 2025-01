Rezultatele lui Emanuel Gyenes de la Dakar 2025, celebrate la Țiriac Collection – FOTO-VIDEO

Țiriac Collection a susținut succesul lui Emanuel Gyenes din cadrul Dakar 2025. Performanțele de excepție ale motociclistului român la această ediție a prestigioasei competiții de rally-raid au fost sărbătorite în cadrul unei întălniri cu presa și fanii care a avut loc la Țiriac Collection, în prezența domnului Ion Țiriac.

Un rol esențial în reușita lui Emanuel Gyenes l-a jucat motocicleta KTM 450 Rally Replica, pusă la dispoziție într-o colaborare a Țiriac Collection și Fundației Țiriac. Modelul de vârf, construit pentru performanță extremă în competițiile de rally-raid, i-a oferit lui Mani avantajul tehnic necesar pentru a face față condițiilor extreme de la Dakar 2025.

„Sprijinirea sportivilor de talia lui Emanuel Gyenes este o datorie pe care o avem pentru a susține performanța și pentru a arăta lumii întregi că România poate fi în fruntea clasamentelor, în competițiile internaționale. Mă bucur că am putut contribui la succesul lui Mani de la Dakar 2025. Faptul că un român a ajuns să câștige această categorie grea din concurs este impresionant, tot respectul meu”, a declarat domnul Ion Țiriac.

VIDEO

“A fost un concurs greu, cu o presiune imensă asupra mea, în a doua săptămână, din cauza unei greșeli copilărești, aș putea spune, ceea ce a făcut ca întreg concursul să fie strâns. A fost o presiune imensă, în fiecare zi mă luptam pentru secunde, până în ultima zi din concurs, când s-a decis cine este câștigătorul. În fiecare zi a fost o luptă pentru această victorie. Nu m-am lăsat și am avut speranța că, până la final, voi câștiga. Motocicleta nouă, cu care am concurat la Dakar 2025, este primită din partea Țiriac Collection și Fundația Țiriac și mulțumesc frumos; este o motocicletă performantă, datorită căreia am reușit să obțin acest rezultat”, a declarat Emanuel Gyenes.

Întâlnirea de la Țiriac Collection a reunit pasionați ai motorsportului și susținători ai lui Emanuel Gyenes, marcând totodată întoarcerea sa victorioasă de la cea mai dificilă competiție de anduranță din lume. La cea de-a 15-a sa participare în Dakar, sportivul a demonstrat o formă remarcabilă, iar rezultatele sale excepționale au fost primite cu entuziasm de către toți cei care l-au sustinut pe acest parcurs.

Ediția din acest an a raliului Dakar a reunit cei mai buni piloți din peste 50 de țări, pe un traseu extrem de solicitant desfășurat în condiții dificile. Emanuel Gyenes a câștigat clasa Original (Malle Moto, cea fără asistență tehnică), a terminat pe locul 10 la Rally și 20 în clasamentul general al motocicliștilor. Aceste rezultate impresionante i-au consolidat reputația internațională.

La Țiriac Collection, motocross-ul ocupă un loc important în rândul exponatelor. Alături de cele peste 170 de automobile rare și valoroase, galeria auto include și motociclete utilizate de personaje celebre și în unele dintre cele mai importante competiții internaționale, fiecare având o poveste și simbolizând performanța și pasiunea pentru competiții.

Galeria Țiriac Collection este deschisă publicului în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 19:00, la adresa Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni.

