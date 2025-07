SUV-uri mai ieftine decât Dacia Bigster. Toyota RAV4 sau Ford Kuga, alternative SH cu sub 100.000 km la bord

Noua Dacia Bigster este nava amiral a producătorului autohton, însă ce alternative ai dacă totuși vrei ceva de pe piața second-hand a SUV-urilor?

Lansat anul trecut, noul SUV compact de la Dacia vine pe piața europeană pentru a concura cu modele deja consacrate. Cu un pachet atractiv și prețuri ofertante, Bigster reprezintă o variantă bună pentru cei ce caută un SUV nou. Dar ce alternative ai dacă vrei ceva la mâna a doua, chiar mai ieftin decât un Bigster în echipare de bază, fără reduceri aplicate?

Pentru acest lucru ai nevoie de un motor de căutare, poate fi el oricare, noi am ales Mobile.de. Cu ajutorul platformei am căutat SUV-uri de clasă compactă, la mâna a doua, ce costă chiar mai puțin decât cea mai accesibilă versiune a noului Bigster. Astfel, ce alternative avem cu mai puțin de 100.000 km la bord?

Toyota RAV4

Poți găsi exemplare Toyota RAV4 cu mai puțin de 100.000 km, fie din actuala generație sau modelul precedent, cu prețuri atractive. Noi am găsit acest exemplar listat la vânzare în Germania. Cu 77.600 km la bord, acest exemplar fabricat în 2019 folosește un motor pe benzină, cu 175 CP, conectat la o transmisie manuală cu 6 trepte.

Mașina prezintă urme de uzură, specifice kilometrilor parcurși și vârstei, însă nu are defecte majore. Pe lista de dotări găsim senzori de parcare, climatizare automată, pilot automat, volan încălzit, hayon acționat electric și cameră de marșarier.

Prețul cu care această Toyota RAV4 din 2019 este listată la vânzare este de 22.395 de euro.

Ford Kuga

Kuga este un alt model compact popular printre clienții europeni. Oferit într-o varietate de motorizări – benzină, diesel sau chiar hibride – SUV-ul compact se mulează pe gusturile aproape oricui.

Exemplarul pe care l-am găsit noi este un Ford Kuga în echipare ST-Line, fabricat în 2021. Mașina este echipată cu motorul de 1.5 litri, pe benzină, cuplat la o transmisie manuală cu șase trepte de viteză. Are 43.500 km la bord și este listată la vânzare pentru prețul de 21.950 de euro.

Pe lista de dotări am observa senzorii de parcare, camera de marșarier, pilotul automat, pachetul ST-Line care aduce un plus de sportivitate la exterior, volanul teșit, cu comenzi și îmbrăcat în piele, instrumentarul de bord digital ce măsoară 12,3 inch sau bancheta încălzită.

Mazda CX-5

Ultimul, dar nu cel din urmă SUV de pe lista noastră este Mazda CX-5. De asemenea foarte popular în Europa, CX-5 urmează să primească în curând o nouă generație. Actuala generație a fost lansată în 2017, astfel că poți găsi multe exemplare la mâna a doua.

Cel pe care l-am ales noi este din 2020 și este echipat cu motorizarea pe benzină de 2.0 litri și 165. Am zis să ținem cont și de impozit care se aplică în România pentru motoarele mai mari de 2.000 cmc, însă, dacă doriți, există și motorizări pe benzină de 2.5 litri sau dieselul de 2.2 litri.

Exemplarul ales este în echipare Exclusive Line și are 83.198 km la bord. Este listat la vânzare cu prețul de 21.990 de euro și oferă dotări precum faruri LED, climatizare automată pe două zone, jante din aliaj, cameră de marșarier, head up display etc.

Care dintre cele trei credeți că merită banii sau, dacă nu, ați alege un Bigster nou-nouț?

Urmărește Promotor.ro pe Google News