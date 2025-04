Taxe de parcare duble în Sectorul 4. Cât vor trebui să plătească șoferii pentru o singură oră?

Primăria Sectorului 4 din București a anunțat majorarea tarifelor de parcare, aplicate pe oră locurilor administrate de primăria de sector.

Primăria Sectorului 4 din București a majorat tarifele aplicate per oră, pentru locurile pe care le are sub administrație. Noile tarife pentru parcare au intrat în vigoare începând cu data de 23 aprilie 2025.

Într-o postare pe pagina Mobilitate Urbană Sector 4 ni s-a transmis că tarifele de parcare au fost ajustate luând în calcul gradul de inflație și că au intrat deja în aplicare, începând cu ziua de miercuri, 23.04.2025.

„În contextul adaptării tarifelor cu indicele de inflație, dar și în conformitate cu modificarea și completarea HCL a Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021, adoptată în ședința din 27.02.2025, de astăzi, 23.04.2025, tarifele pentru locurile de parcare se modifică”, a transmis Primăria Sectorului 4. Locurile de parcare publice stradale: – zona verde – 1 RON/ oră; – zona galbenă – 4 RON / oră. Locuri de parcare publice cu barieră: Piscului – 1RON / oră; Olteniței – 1 RON / oră; Pridvorului 1 RON / oră; Nițu Vasile – 1RON / oră; Bucovăț – 1 RON / oră; Parc Tudor Arghezi – 4 RON / oră; Piața Norilor – 4 RON / oră; Piața Progresul – 4 RON / oră; Tulnici – 4 RON / oră. Locuri de parcare de tip Park&Ride: Timpuri Noi; IMGB 1-5; IMGB 6-8. Metrou Tudor Arghezi: Tarif între orele 23:00 – 5:00 – 5 RON / oră; Tarif între orele 05:00 – 23:00 – 5 RON / interval. Taxa de parcare în valoare de 540 de lei nu dispare „De precizat că toți plătitorii taxei speciale pentru dezvoltare urbană, în valoare de 540 de lei, pot parca oriunde în locurile de parcare publica de culoare verde, fără a mai face vreo plată, fiind suficientă afișarea vignetei, la loc vizibil”, se mai arată în postarea făcută pe Facebook. Această taxă introdusă anul trecut a fost aspru criticată în spațiul public. Taxa lansată de Primăria Sectorului 4 presupune ca orice domiciliat în Sectorul 4, care deține un automobil, însă nu are un loc de parcare de reședință, să plătească anual o taxă de parcare în valoare de 540 de lei. „Posesorii de autoturisme înmatriculate în Sectorul 4, care nu dețin în momentul de față un loc de parcare, ar putea avea posibilitatea accesării parcajelor publice ori a spațiilor similare acestora, în care staționarea vehiculelor nu este restricționată. Pentru această facilitate, deținătorii mașinilor vor putea achita o taxă anuală redusă la 540 de lei, față de 720 de lei, cât plăteau până acum în fiecare an, în baza abonamentelor lunare în valoare de 60 de lei”, se arată într-un comunicat publicat de Primăria Sectorului 4 în luna decembrie a anului trecut.

