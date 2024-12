Toyota anunță că a vândut 1 milion de exemplare C-HR în Europa

Producătorul japonez anunță a vândut un milion de exemplare ale crossoverului C-HR în Europa. Lansat în 2016, modelul japonez a primit o nouă generație, ce oferă un design și mai îndrăzneț.

Lansat în 2016, Toyota C-HR este un model important pentru Toyota, care a adus marca în atenția unui nou public datorită designului său neconvențional. Odată cu lansarea mașinii în segmentul european al crossoverelor compacte, C-HR a cucerit clienții prin designul îndrăzneț, cu muchii ascuțite, care conferă mașinii o alură de coupe.

Acum, producătorul japonez anunță că C-HR atinge o bornă importantă de vânzări în Europa. Bestseller-ul japonez a fost comercializat la nivel european într-un milion de exemplare de la lansarea sa, în 2016. Aspectul său distinctiv a ajutat la transformarea pozitivă a percepțiilor despre Toyota în Europa. Clienții au răspuns pozitiv, mai mult de jumătate menționând designul mașinii drept principalul motiv de cumpărare. Acest fapt a ajutat C-HR să devină modelul Toyota cu cele mai bune performanțe în atragerea de noi clienți către marcă pentru prima dată.

Toyota C-HR este disponibilă ca full-hybrid, dar și ca PHEV

De-a lungul celor două generații, Toyota C-HR și-a menținut performanța puternică de vânzări și este unul dintre cele mai populare produse Toyota, continuând să atragă noi clienți. Între timp, noul Toyota C-HR PHEV a contribuit în mod semnificativ la creșterea cu 93% a mărcii de la an la an a vânzărilor de hibride cu încărcare la priză.

Pentru prima dată în istoria modelului, C-HR poate fi cumpărat și sub forma unui plug-in hybrid. Sistemul de propulsie dezvoltă 223 CP și oferă o autonomie pur electrică de până la 66 de kilometri. Alături de varianta PHEV, trei grupuri motopropulsoare hibride electrice se bazează, de asemenea, pe cea mai recentă tehnologie hibridă de a cincea generație a Toyota. Hybrid 140 are un motor de 1.8 litri și 140 CP, în timp ce, pentru clienții care doresc un plus de putere, Hybrid 200 oferă un motor de 2.0 litri, iar sistemul hibrid produce 197 CP și 190 Nm. Opțiunea Hybrid 200 AWD-i adaugă încă un motor electric pe puntea spate.

Urmărește Promotor.ro pe Google News