Trei victorii consecutive – Ferrari a câștigat ediția din 2025 a Le Mans 24h

Ferrari a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans 2025, marcând trei victorii consecutive de la revenirea în clasa de top a competițiilor de anduranță.

Ferrari își păstrează coroana în cursa de 24 de ore de la Le Mans, obținând victoria și în 2025. Pentru al treilea an consecutiv, Ferrari câștigă faimoasa cursă din Franța cu o mașină diferită.

Cu toate că performanțele echipei de Formula 1 lasă de dorit, Ferrari se descurcă de minune în competițiile de anduranță. Ferrari a revenit în 2023 în clasa de top a WEC cu prototipul 499P. În același an a obținut victoria la Le Mans cu prototipul ce poartă numărul competițional 51. Apoi, în 2024, a repetat rezultatul cu mașina ce poartă numărul 50.

În 2025, Ferrari pleacă învingător de la Le Mans, de această dată cu o altă mașină. Fostul pilot de Formula 1, Robert Kubica, a trecut primul linia de sosire, obținând victoria pentru echipajul AF Corse cu numărul 83, din care au făcut parte și Philip Hanson și Yifei Ye.

Ferrari câștigă la Le Mans pentru al treilea an consecutiv

„Ce treabă grozavă din partea tuturor”, a declarat Robert Kubica. „Nu a fost complet lin, dar merităm victoria – am fost rapizi și puternici și am făcut doar câteva greșeli. Nu trebuia să fac cinci stinturi la final, dar am reușit să controlez totul și să aduc mașina în siguranță acasă.”

Locul secund a fost ocupat de echipajul Porsche Penske Motorsport 963, prototip ce poartă numărul 6. Podiumul a fost completat de echipajul de uzină Ferrari cu numărul 51, iar mașina Ferrari cu numărul competițional 50 a trecut linia de sosire pe locul 4.

Ferrari a obținut a treia victorie la Le Mans din ultimii 20 de ani, de această dată cu o echipă privată. În 2025 nu a fost o baie de roșu, ci o sclipire de galben, culoare cu care monopostul AF Corse cu numărul 83 a fost finisat.

La clasa LMP2 câștigător a fost echipajul Inter Europol Competition, cu prototipul Oreca-Gibson ce a purtat numărul 43. Germanii de la Manthey au câștigat la clasa LMGT3. În această categorie a participat și pilotul român Petru Umbrărescu, al cărui echipaj a terminat pe un respectabil loc 5.

Urmărește Promotor.ro pe Google News