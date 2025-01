VIDEO – Am condus noul Citroen C3 în România: Un rival capabil pentru Dacia Sandero

Citroen are o nouă filosofie, care, într-o anumită măsură, seamănă cu cea a producătorului de la Mioveni. Astfel, francezii se concentrează acum pe modele care să aducă vânzări, implicit profit, iar noul C3 este o alternativă interesantă la Sandero.

Prezentat la finalul lui 2024 și disponibil în România începând cu 2024, Citroen C3 este noul concurent al francezilor în segmentul mașinilor de clasă mică.

Citroen C3 a evoluat într-un mini SUV odată cu această nouă generație, adaptându-se cerințelor pieței, în care modelele SUV și crossoverele au devenit tot mai populare. Noi am luat la test varianta termică a noului model, care este echipată cu un motor pe benzină, în trei cilindri, ce dezvoltă 100 CP, fiind conectat la o transmisie automată cu 6 trepte.

Noul C3 este disponibil și în format mild-hybrid, caz în care un motor electric integrat în cutia de viteze automată asistă propulsorul termic de 1.2 litri, aceeași unitate pe benzină pe care am avut-o și pe mașina noastră de test. Nu în ultimul rând, Citroen oferă și versiunea electrică – e-C3 – ce poate parcurge aproximativ 320 km cu o singură încărcare.

Noul Citroen e-C3 se concentrează pe confort și prețuri mici

În România, noul model al francezilor are un preț de pornire de 14.994 de euro cu TVA inclus, pentru versiunea de bază You. Noi am testat mașina în versiunea de top, numită Max, care, cu această motorizare, are un preț de listă de 19.990 de euro. Suplimentar, clienții pot bifa pachetul Winter, care aduce scaune, volan și parbriz încălzite.

Varianta de top a lui C3 oferă faruri LED, jante din aliaj de 17 inch, caroserie vopsită în două tonuri, bare longitudinale pentru plafon și o cameră de marșarier plus senzori de parcare spate. Suplimentar, în bună tradiție Citroen, mașina este echipată cu pachetul Advanced Confort, care include amortizoare speciale, dar și un strat suplimentar de spumă pentru scaune. Acestea lucrează împreună pentru a crea o ținută de drum mai confortabilă.

Interiorul are un design simplu, însă este suficient de spațios pentru patru persoane, dar, le nevoie, până la patru persoane pot călători la bordul lui C3. Portbagajul este etalonul clasei, cu un volum de 310. Totuși, marginea de încărcare este destul de înaltă.

Cabina este simplă, cu un head-up display ce afișează doar informațiile necesare, iar această versiune de top dispune și de ecranul central de 10,25 inchi, cu conectivitate Android Auto și Apple CarPlay. Sub acesta regăsim raftul climatizării, în acest caz o climatizare automată pe o singură zonă.

Cât consumă noul C3 echipat cu motorizarea de 1.2 litri și transmisie manuală?

Pe parcursul a aproape 1.000 km parcurși la volanul lui C3, scaunele și-au dovedit utilitatea, iar cabina este suficient de bine antifonată, dar la viteze de peste 120 km/h vei începe să auzi mai mult zgomot. Direcția este precisă, mai ales pentru această clasă de mașini, iar suspensia se achită cu brio de rolul său, însă nu trebuie să aveți pretenții de abilități sportive, pentru că C3 nu este despre asta.

Motorul de 1.2 litri își arată caracterul de unitate în trei cilindri la turații joase, unde vibrațiile sunt mai pronunțate. Acestea dispar odată cu creșterea turațiilor, atunci când și turbina își face simțită prezența. În această configurație, noi am reușit un consum mixt de 6,4 litri/100 km, o valoare decentă pentru o mașină pur termică din această clasă.

Prezentare VIDEO cu noul Citroen C3, făcută de colegul nostru, Luci Popa:

