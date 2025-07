VIDEO – Lynk & Co 02: SUV-ul electric cu tehnologie Volvo, care a obținut 5 stele la testele de siguranță

Proaspăt ajuns în România, noul model electric de la Lynk & Co vrea să atragă clienți prin tehnologia de care dispune și scorurile bune la testele de siguranță.

Cel de-al doilea model din gama producătorului Lynk & Co ajunge și în România, unde va oferi clienților o alternativă la modele electrice compacte, inclusiv la fratele de platformă Volvo EX30.

Dacă până acum nu ați auzit de Lynk & Co, trebuie să știți că acesta este un brand tânăr, aflat sub tutela Geely, companie care deține și Volvo. Astfel, Lynk & Co are acces la tehnologiile producătorului suedez. Acest lucru a ajutat noul său model să obțină scoruri impresionante la testele de siguranță Euro NCAP. Modelul 02 a obținut rezultate bune la fiecare categorie – 90% pentru Protecția pasagerilor adulți, 87% pentru protecția copiilor, 83% pentru protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumului — adică pietoni, bicicliști sau alți participanți la trafic fără protecție structurală și 89% pentru sisteme de siguranță active — cel mai mare scor înregistrat vreodată de Euro NCAP.

Lynk & Co 02 propune un pachet competitiv

În România, Lynk & Co 02 are un preț de pornire de 37.490 de euro, cu TVA inclus, fără reduceri aplicate prin programul Rabla. Este vorba despre versiunea Core a SUV-ului electric, care oferă în standard dotări precum blocuri optice cu tehnologie LED, volan încălzit, scaune încălzite, ecran multimedia de 15,4 inch ce suportă Android Auto și Apple CarPlay, instrumentar digital de 10,2 inch, încărcare AC la 11 kW și DC la 150 kW și bateria de 66 kWh.

Este singurul pachet de baterii disponibil, iar diferențele dintre cele două niveluri de echipare More și Core sunt făcute de dotări precum scaunele electrice sau sistemul audio Harman Kardon. Diferența se face și prin puterea de încărcare – 11 kW AC pentru Core și 22 kW AC pentru More. În plus, echiparea More beneficiază de pompă de căldură.

Autonomia maximă pe care Lynk & Co o anunță pentru noul SUV electric este de 445 km în regim de testare WLTP.

VIDEO complet despre noul Lynk & Co 02:

