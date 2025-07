Review Hyundai Santa Fe – 7 motive să-l iubești și 2 detalii care îți strică zenul

Hyundai Santa Fe a crescut, s-a maturizat și s-a transformat într-un SUV autentic, cu o prezență impunătoare și un limbaj de design care îmbină perfect trecutul cu viitorul.

Testat de ProMotor în versiunea Plug-in Hybrid 1.6 T-GDi de 252 CP, cu tracțiune integrală, cutie automată cu 6 trepte și nivel de echipare Luxury, noul Santa Fe propune un mix de stil, spațiu și tehnologie care îl plasează tot mai aproape de segmentul premium.

1. Santa Fe: o declarație de stil și forță

Lansat pentru prima dată în urmă cu 25 de ani, Santa Fe este primul SUV din istoria Hyundai – un pionier pentru marca sud-coreeană în Europa. Aflat acum la a cincea generație, modelul evoluează într-o direcție curajoasă: un design complet nou, cu forme clare și o siluetă pătrățoasă, care întoarce imediat privirile în trafic.

Îmi place cum au blend-uit un look retro cu cel modern, rezultând un SUV care nu se pierde în mulțime. Capota plată, pasajele roților bine conturate, farurile LED în formă de H și grila verticală oferă o imagine robustă, dar elegantă în același timp. Iar hayonul cu deschidere largă, pe care numele modelului este scris clar și vizibil, adaugă un plus de personalitate.

2. Volumetrii pătrățoase, detalii inteligente

Noul Santa Fe mizează pe un limbaj de design care evită rotunjimile obișnuite și adoptă o arhitectură clară, funcțională. Muchiile sunt ferme, liniile sunt drepte, iar fiecare suprafață pare să fi fost desenată cu rigla – o abordare care inspiră soliditate. Un element interesant este mânerul ascuns în montantul spate (disponibil doar pe echiparea Calligraphy), care facilitează accesul la barele de plafon. Un detaliu subtil, dar care arată atenția pentru funcționalitate în spatele formei.

3. Dimensiuni generoase, dar cu un detaliu care rupe echilibrul vizual

Cu o lungime de 4.830 mm, lățime de 1.900 mm și înălțime de 1.770 mm, Santa Fe este unul dintre cele mai spațioase SUV-uri de pe piață în acest moment. Ampatamentul de 2.815 mm se reflectă direct în spațiul interior, unde pot fi configurate trei rânduri de scaune și șapte locuri. Versiunea testată însă avea 5 locuri. Accesul este facilitat de uși mari, cu deschidere largă, care accentuează și mai mult impresia de volum și accesibilitate.

Santa Fe nu mai este doar un model de familie, ci un SUV care propune o alternativă serioasă în fața rivalilor tradiționali. Iar designul său distinctiv este primul indiciu că avem de-a face cu un model care își cunoaște clar identitatea.

Dar în ciuda proporțiilor bine desenate, nu pot trece cu vederea integrarea blocurilor optice spate. Mi se par prea jos și disproporționate față de restul caroseriei. Într-un design în care proporțiile chiar contează, ele par să strice echilibrul vizual al părții din spate. Într-o mașină atât de bine desenată, acest detaliu m-a deranjat.

4. Interior: spațiu, rafinament și o doză sănătoasă de tehnologie

Hyundai Santa Fe rămâne un SUV de familie, dar cu o ambianță interioară care se apropie tot mai mult de zona premium. La interior, spațiul este cuvântul de ordine, însă modul în care este gestionat acest spațiu face diferența, atât pentru confortul pasagerilor, cât și pentru funcționalitate.

Interiorul modelului testat era configurat într-o nuanță de alb elegant, cu tapițerie din piele și finisaje atent executate, care creează o ambianță luminoasă și aerisită. Este un spațiu care te invită să petreci timp la drum lung, nu doar să ajungi din punctul A în punctul B.

Planșa de bord amintește de cea întâlnită pe actualul Hyundai Tucson, însă cu un plus de rafinament. Display-ul dublu, curbat subtil și integrat elegant, este format dintr-un instrumentar digital de 12,3 inchi și un ecran multimedia de dimensiuni similare, poziționat central.

Navigarea prin meniuri este fluentă, logic structurată, iar lizibilitatea excelentă contribuie la o experiență intuitivă pentru utilizator. Conexiunea wireless cu Apple CarPlay și Android Auto funcționează rapid și stabil, eliminând nevoia de cabluri și permițând o integrare perfectă cu telefonul.

Hyundai a adăugat și un al treilea ecran, de 6,6 inchi, dedicat exclusiv controlului climatizării, poziționat mai jos, pentru a reduce distragerea atenției. Butoanele tactile de pe acest panou adună cam ușor amprente, dar am apreciat prezența butoanelor fizice amplasate în jurul său, care oferă feedback tactil și contribuie la o operare intuitivă chiar și în mers. La acestea se adaugă și un Head-Up Display, care proiectează informațiile esențiale direct în câmpul vizual al șoferului – un detaliu întâlnit tot mai des în zona premium.

Spațiile de depozitare sunt generoase și bine amplasate: buzunare mari în uși, consolă centrală cu două niveluri și chiar două suporturi de încărcare wireless pentru smartphone-uri, amplasate în partea superioară. Interesant este că aceste încărcătoare includ sisteme de ventilare dedicate, pentru a evita supraîncălzirea telefoanelor – un detaliu rar întâlnit, dar extrem de practic.

5. Confort regal în față, versatilitate în spate

Scaunele din față oferă un nivel de confort demn de clase superioare. În echiparea testată (Luxury) cele două locuri din față sunt ventilate și încălzite. Poziția de condus este înaltă și naturală, cu o vizibilitate excelentă, iar reglajele generoase ale scaunului și ale volanului permit o poziție optimă pentru orice tip de șofer. Pasagerii din spate se bucură, la rândul lor, de scaune glisante, care pot fi ajustate longitudinal în funcție de nevoi – fie pentru a obține mai mult spațiu pentru picioare, fie pentru a elibera loc pentru accesul la al treilea rând. Chiar dacă mașina testată este cu 5 locuri, modelul poate fi configurat cu până la 7 locuri.

6. Portbagaj plat, spațiu imens de depozitare

Practicalitatea rămâne un punct forte al modelului. Cu toate scaunele rabatate, se obține o suprafață plană de încărcare cu un volum total de aproape 1.900 litri – o cifră greu de egalat chiar și de SUV-urile din segmentul superior. În configurația standard cu cinci locuri, portbagajul oferă aproximativ 620 litri, suficient pentru vacanțe extinse în familie.

7. Performanțe decente, dar cu o senzație deranjantă la frânare

Noua generație Hyundai Santa Fe nu mai lasă loc pentru opțiuni convenționale. În România, SUV-ul sud-coreean este disponibil exclusiv în versiuni hibride, semn clar al direcției de electrificare adoptate de constructorul asiatic.

Sub caroseria impunătoare nu se află un motor mare pe benzină sau diesel, așa cum poate te-ai aștepta la prima vedere. Hyundai propune un sistem plug-in hibrid format dintr-un motor 1.6 litri turbo de 160 CP și un motor electric de 98 CP, care livrează o putere totală de 252 CP și 367 Nm cuplu. Puterea este transmisă către toate cele patru roți printr-o cutie automată cu 6 trepte, iar gestionarea tracțiunii este asigurată de Drive Traction System, cu moduri speciale de rulare (zăpadă, noroi, nisip) prin sistemul Terrain Mode.

Este de menționat că în alte piețe, cum ar fi SUA, Hyundai oferă și o versiune cu motor 2.5 litri turbo, care dezvoltă peste 280 CP. Ar fi fost interesant să o testăm pentru a evalua cum se comportă Santa Fe cu o rezervă de putere mai consistentă, însă această motorizare nu este disponibilă pe piața din România.

Chiar și cu o masă proprie de peste 2,1 tone, Santa Fe oferă performanțe decente. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 9,3 secunde, iar viteza maximă este de 180 km/h – suficiente pentru utilizarea de zi cu zi și călătorii confortabile. Suspensia revizuită, cu amortizoare FSC (Frequency Sensitive Control), absoarbe eficient denivelările, oferind o rulare silențioasă și confortabilă în regim extraurban.

Totuși, la frânări, se simte un tangaj ușor deranjant. Parcă mașina vine peste tine, iar greutatea e transferată prea brutal în față. Se simte grea, poate prea grea, iar senzația aceasta ar putea incomoda unii șoferi în trafic urban sau pe serpentine.

Direcția este asistată precis, frânele răspund bine, iar SUV-ul menține un comportament rutier sigur și echilibrat. Ruliul caroseriei este prezent, dar bine ținut sub control, iar tracțiunea integrală oferă un plus de încredere în condiții dificile.

8. Autonomie electrică și consum real

Bateria are o capacitate de 13,8 kWh, suficientă pentru o autonomie reală între 42 și 53 km în regim exclusiv electric, în funcție de stilul de condus și condițiile de drum. În oraș, cu un stil de condus eficient și utilizarea regenerării de energie (reglabilă în trei trepte prin padelele de pe volan), se poate obține un consum mediu sub 3 litri/100 km. Cu bateria epuizată, consumul din testul nostru s-a stabilizat la 7,5 l/100 km în regim mixt (urban + extraurban). Un detaliu interesant este că autonomia electrică nu scade niciodată sub 13 km, semn că sistemul păstrează o rezervă pentru momentele în care motorul electric este necesar.

9. Urban sau extraurban? Clar în favoarea drumurilor lungi

Santa Fe nu este cel mai manevrabil SUV în oraș, lungimea și lățimea considerabile îl fac greu de strecurat prin spații înguste. Totuși, camerele de asistență, inclusiv sistemul 360 de grade, ajută semnificativ la manevrele în spații strâmte. Pe de altă parte, în afara orașului, pe DN sau autostradă, Santa Fe se simte cu adevărat în largul său: liniștit, echilibrat și extrem de confortabil.

10. Rezumat și preț

Hyundai Santa Fe rămâne un SUV complet, bine echipat și adaptat unui stil de viață modern, mai ales pentru familiile numeroase. Spațiul interior este generos, confortul la nivel înalt, iar eficiența sistemului plug-in hybrid îl face atractiv într-o piață tot mai orientată spre electrificare.

Cu un interior bine organizat, tehnologie avansată și autonomie electrică decentă, Santa Fe bifează majoritatea criteriilor importante în această clasă.

Totuși, nu este o mașină perfectă. Designul stopurilor spate pare disproporționat și poziționat prea jos, afectând echilibrul vizual al unei caroserii altfel remarcabil desenate. În plus, la frânări, se simte un tangaj ușor deranjant, ca și cum greutatea mașinii ar fi transferată prea brusc în față – o senzație care poate incomoda în anumite contexte urbane sau pe drumuri virajate.

Versiunea testată, în echiparea Luxury cu motorizare PHEV și tracțiune integrală, are un preț de listă de 57.024 euro (TVA inclus) sau 54.025 euro prin Programul Rabla, dacă acesta va continua.

Este o sumă importantă, dar justificată de nivelul dotărilor, spațiul oferit, confortul de top și eficiența într-un pachet care se apropie tot mai mult de zona premium. Iar dacă poți trece peste cele două mici scăpări, Santa Fe rămâne una dintre cele mai bine calibrate propuneri din segment.

