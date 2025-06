Test Drive Hyundai Kona N-Line – Un plus de agresivitate fără compromisuri la capitolul confort

Hyundai a adus în România un nou nivel de echipare pentru crossoverul Kona. Cea mai sportivă echipare a modelului coreean nu sacrifică însă confortul.

Kona este un model relativ tânăr în gama Hyundai, fiind abia la a doua generație. Lansat în 2023, noul model continuă pe urmele predecesorului și reprezintă unul dintre cele mai importante automobile pe care producătorul le comercializează în Europa.

De curând, Hyundai a lansat în România un nou nivel de echipare pentru Kona, care se adresează celor ce căutau latura mai sportivă – cel puțin prin aspect – a crossoverului coreean.

Hyundai Kona N-Line reprezintă doar un pachet de modificări estetice adus celei de-a doua generații. Din punct de vedere tehnic, mașinile nu diferă. Însă, la nivel estetic, această nouă variantă iese clar în evidență, comparativ cu versiunile standard de echipare. Acest lucru ar putea face din Kona N-Line alegerea celor care vor să iasă puțin în evidență.

Hyundai Kona N-Line câștigă un plus de agresivitate

Pentru că nu avem de-a face cu model N în adevăratul sens al cuvântului, ci cu un pachet estetic, Hyundai Kona N-Line își păstrează caracterul moale al suspensiei, însă câștigă în departamentul estetic.

Comparativ cu un model obișnuit, care nu este echipare N-Line, putem observa imediat elementele care definesc această nouă versiune, disponibilă acum și în România. Partea frontală este dominată de grila de mari dimensiuni, încorporată acum într-o bară mai pronunțată. Aceleași faruri cu tehnologie LED sunt încorporate în extremitățile părții frontale, în timp ce bara luminoasă poziționată la baza capotei motorului înglobează luminile de rulare pe timp de zi. De asemenea, creează un efect interesant pe timp de noapte.

Același lucru a fost replicat și în partea din spate, cu o bară LED și stopuri montate în colțurile inferioare ale caroseriei. Față de restul modelelor termice Kona, cele care dotate cu pachetul N-Line primesc evacuări reale, la vedere. Poate e doar de la mine, un fan al SF-urilor, dar cele două guri de evacuare arată fix ca motoarele unei navete spațiale.

Revenind la lucruri pământene, pachetul include și un set de praguri sculptate, care se integrează bine cu ornamentele laterale finisate în culoarea caroseriei, o altă trăsătură prin care poți să îți dai seama că ai de-a face cu o Kona în echipare N-Line. Aspectul exterior este completat de un set de jante de 18 inch, specifice pentru acest pachet, cu finisaj diamantat.

Interiorul continuă în aceeași temă

Din punct de vedere structură, interiorul nu diferă cu nimic față de cel al unui Hyundai Kona obișnuit. Însă există câteva finisaje și accente de culoare care diferențiază acest nou pachet de variantele de bază.

Planșa de bord este decorată cu câteva elemente roșii în jurul gurilor de ventilație, în timp ce tapițeria scaunelor este specifică pentru N-Line, având logo-ul N embosat în spătarul scaunelor din față și câte două dungi roșii. Pachetul este completat de un volan mai sportiv, cu finisat cu piele perforată, cusături roșii și logo-ul N în partea inferioară. Și să nu uităm de pedalierul din aluminiu, care contribuie la alura sportivă a echipării N-Line.

Altfel, interiorul a rămas neschimbat, ceea ce nu este un lucru rău, deoarece, cel puțin la nivel de ergonomie, Hyundai Kona stă foarte bine. Există spațiu amplu pentru pasageri, dar și spații de depozitare generoase în cabină. Vreau să atrag atenția asupra consolei centrale, care este foarte bine compartimentată. Suporturile de pahare sunt retractabile, astfel că atunci când nu ai nevoie de ele poți folosi întreaga capacitate a consolei centrale pentru a depozita lucruri.

Poziția la volan este bună, cu ample posibilități de ajustare – atât pentru scaun, cât și pentru coloana de direcție – iar scaunele sunt confortabile. Vizibilitatea este, de asemenea, bună, singurul minus pe care îl pot aduce ergonomiei interioare este selectorul transmisiei, care este cumva ascuns în spatele volanului.

Portbagajul este generos pentru această clasă, având o capacitate de 466 de litri cu banchetele în poziție verticală. Dar, dacă rabatezi banchetele, volumul crește până la 1.300 de litri. Pe acest nivel de echipare de top, mașina primește inclusiv hayon cu acționare electrică.

Și, chiar dacă avem două ecrane de 12,3 inch, Hyundai a ales, din fericire, să păstreze comenzi fizice pentru cele mai importe lucru, precum climatizare sau controlul volumului. La fel și pentru comenzile de dezaburire și degivrare sau pentru scaunele încălzite.

Ce motorizări sunt disponibile?

Pe piața din țara noastră, Hyundai Kona este disponibil cu mai multe motorizări. Spre exemplu, poți alege varianta full-hybrid cu 129 CP sau, dacă vrei să mergi cu zero emisii, există Kona electric. Aceasta vine fie cu o baterie de 48,6 kWh și 135 CP, fie cu bateria mare de 64,8 kWh și un motor electric de 204 CP.

Noi am condus o versiune pur termică, de 1,6 litri turbo, motor ce dezvoltă 138 CP și 250 Nm. În această echipare de top Premium+ N-Line mașina este dotată și cu transmisia automată cu șapte trepte și dublu ambreiaj.

Cu un timp de accelerație 0-100 în 9,5 secunde și o viteză maximă de 9,4 secunde, mașina nu va impresiona prim reprize fulminante, însă are suficiente resurse pentru viața de zi cu zi. Cei 138 CP sunt prezenți la datorie și mișcă bine această caroserie de 1.425 kg. De asemenea, transmisia automată schimbă rapid treptele de viteză și face acest mod într-un mod fin. Pe parcursul testului nu am observat sincope sau șocuri, nici măcar la viteze mici, în oraș.

Iar dacă vrei să te joci puțin cu treptele de viteză, mașina are padele montate pe volan. Acestea nu se simt premium, dar faptul că transmisia răspunde bine la comenzile tale compensează plasticul banal al padelelor. Nu mă înțelege greșit, nu este o mașină sport, dar te poți distra puțin pe viraje sau – cel mai important, poți face frână de motor.

Cum se conduce? Dar cu consumul cum stă?

Hyundai Kona rămâne o mașină pe care o poți conduce cu ușurință. Grație comenzilor ușoare și dimensiunilor compacte, este ușor de manevrat în oraș. De asemenea, rămâne stabilă la viteze de autostradă, acolo unde experiența acustică est surprinzătoare. Pentru un crossover din această clasă, Kona reușește să fie silențioasă. Zgomotul de vânt este redus la minimum, cel mai mult vei auzi anvelopele, însă aici s-ar putea să depindă destul de mult de ce model ai montat pe mașină.

Suspensia este confortabilă și silențioasă, iar jantele de 18 inch nu afectează negativ bunăstarea ocupanților. Chiar dacă avem de-a face cu o punte semirigidă pe puntea spate, vei uita destul de repede că este acolo. Mașina este stabilă pe viraje, filtrează bine denivelările și nu transmite vibrații nedorite în caroserie.

Direcția este o altă surpriză plăcută. Foarte ușoară în oraș, dar cu o creștere progresivă a fermității odată cu viteza, direcția oferă o experiență chiar plăcută. Mai mult, se încarcă pozitiv în mijlocul unui viraj, astfel că știi ce se întâmplă cu puntea față. În modul Sport, direcție se întărește suplimentar, iar mașina răspunde per total mai bine la comenzi.

Iar dacă vorbim despre consumul de carburant, eu am obținut o medie de 6,8 litri/100 km. Am condus mașina printr-un București cât se poate de aglomerat, caz în care consumul s-a situat în jurul valorii de 10,3 litri/100 km. Pe autostradă am văzut valori de aproximativ 7 litri/100 km, iar pe drumuri naționale acesta s-a stabilizat la 5,8 litri/100 km.

Sincer să fiu, mă așteptam la consumuri mai mici în afara orașului, chiar dacă nu este vorba despre un propulsor de tip mild-hybrid. Chiar și așa, nu sunt valori exagerate pentru o mașină din această clasă. Dacă știți că veți conduce mașina mai mult în oraș, recomand varianta full-hybrid, asta dacă versiunea complet electrică nu ți se potrivește.

Concluzii și prețuri

Hyundai păstrează rețeta pe care o știam până acum de la noua generație Kona. În ciuda exteriorului mai agresiv, mașină rămâne la fel de ușor de condus, confortabilă și prietenoasă cu familia.

Cred că noul pachet N-Line se adresează fix celor ce căutau puțină sportivitate, măcar la suprafață, din partea crossoverului sud-coreean. Iar dacă alegi și o culoare aprinsă, precum roșul în care mașina de test a fost finisată, ai ocazia să atragi și câteva priviri curioase. Ajută și spolerele agresive, dar și bara LED montată în partea frontală.

Există puține lucruri către care pot aduce un real reproș, mai ales dacă ne raportăm la prețul mașinii și la dotările pe care le primești pentru cei 27.013 euro, cât costă o Kona N-Line Premium+, în această configurație de motor/cutie de viteze.

Spre exemplu, mi-ar fi plăcut ca pe fețele ușilor față să existe o zonă moale în care să îți poți ține coatele. Plasticul dur din acea zonă își va spune cuvântul după o călătorie mai lungă. De asemenea, cred că Hyundai ar putea lucra la sunetele pentru alertele de viteză sau alte sisteme de asistență. Întotdeauna le-am găsit un pic alarmante, un pic prea stridente, dar aici este o preferință personală.

Altfel, Hyundai Kona Rămâne un model care își dovedește abilitățile, mai ales dacă prioritizezi confortul, raportul preț/calitate și practicalitatea. Chiar și cu această motorizare de bază, reușește să se achite cu brio de nevoile dinamice ale șoferului obișnuit, care nu caută recorduri pe sprintul 0-100 și apreciază o suspensie suplă și cabină bine antifonată.

