Ferrari F40 a fost mașina de vis a unei generații, un model legendar admirat de mulți adolescenți, iar nu puțini erau cei care aveau postere cu acest exemplar impresionant în camerele lor.

A rămas în istorie drept unul dintre cele importante modele ale celebrului producător italian, fiind și ultima mașină pentru care însuși Enzo Ferrari și-a dat acordul final.

Lansat în 1947 cu ocazia aniversării de 40 de ani a producătorului din Maranello, supercarul F40 a fost o mașină revoluționară pentru industrie și continuă să reprezinte un simbol al performanței până în zilele noastre.

F40 este, pentru mulți, mașina pe care o asociază cu Ferrari și cu fondatorul acestui brand, Enzo. Asamblarea supercarului a început în 1987, iar la acea vreme, era cea mai puternică mașină din istoria Ferrari. Motorul V8 de 2.9 litri era supraalimentat cu două turbine, astfel că puterea dezvoltată ajungea la 478 CP și 577 Nm. Toate resursele motorului turbo erau transmise exclusiv pe puntea spate printr-o transmisie manuală cu 5 trepte.

F40 a fost conceput din punct de vedere mecanic pe baza versiunii de competiție a modelului 288 GTO, denumita 288 GTO Evoluzione, mașina care a fost imaginată pentru a-i ține piept rivalului Porsche 959 în Grupa B a Mondialului de Raliuri. Ferrari F40 cântărește 1100 de kg, cu 226 mai puține decât rivalul sau, Porsche 959.

Cel mai mare rival pentru Porsche 959

Caroseria a fost proiectată de Leonardo Fioravanti, cel care a fost responsabil și de designul modelelor Ferrari 288 GTO, Daytona, Dino 206 si 246 GT, 512 Berlinetta Boxer, dar și pentru multe alte proiecte semnate de Ferrari și, ulterior, Pininfarina.

Cu toate ca Ferrari a anunțat inițial ca va produce doar 400 de exemplare F40, popularitatea mașinii in perioada 1987–1992 a făcut ca nu mai puțin de 1311 exemplare F40 să iasă în final pe poarta fabricii. Toate aveau volanul pe partea stângă si au fost vopsite in tradiționala nuanță Rosso Corsa. Exemplarul aflat în galeria Țiriac Collection este un model produs in 1989 cu specificații europene și care păstrează vopseaua originala Rosso Corsa.

Cei care doresc să admire acest model, dar și multe alte mașini care au intrat în istorie, pot vizita galeria Țiriac Collection în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 10:00 și 19:00, la adresa Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni.