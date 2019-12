Cum funcţionează şi cât de util este airbag-ul extern – VIDEO

Eirbag-ul extern este cea mai nouă înveţie în domeniul siguranţei maşinilor. Impacturile laterale sunt printre cele mai periculoase tipuri de accidente rutiere, reprezentând aproape aproape o treime din totalul deceselor de pe drumurile germane.

Însă compania germană ZF a fabricat un prototip al unui nou de sistem de siguranţă dotat cu airbag exterior care se declanzeză înainte de accident.

Acesta foloseşte un airbag lateral extern care se declanşează cu câteva milisecunde înainte de coliziune. Airbag-ul suplimentar reducere severitatea impactulu cu până la 40%.

Pentru a face acest lucru posibil, ZF a conectat airbagurile la sistemele de senzori ai vehiculului şi a dezvoltat un set de algoritmi.

ZF a făcut o demonstraţie a prototipului de airbag

VIDEO

ZF este în prezent singura companie care oferă această tehnologie integrată de siguranţă – de la sisteme de senzori, algoritmi şi unităţi de comandă la servomotoare active şi pasive.

De la recunoaştere pericolului, până la declanşarea airbag-ului, trece doar clipită

Coliziunea inevitabilă şi desfăşurarea airbagului lateral exterior are loc cu aproximativ 150 de milisecunde înainte de coliziune. Airbagul, care are o capacitate cuprinsă între 280 şi 400 de litri (cinci până la opt ori mai mare decât volumul unui airbag normal, din dreptul şoferului) în funcţie de vehicul, se extinde din lateral în zona uşii dintre dintre stâlpii A şi C.

Într-o coliziune cu impact lateral, ocupanţii de pe partea impactului prezintă un risc deosebit de rănire dacă caroseria este grav deformată. Sistemul de siguranţă ZF de prevenire a accidentelor poate reduce rata de intruziune cu 30%, contribuind la reducerea riscului de rănire al ocupanţilor.