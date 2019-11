Ce piese se defecteaza primele la o maşină, indiferent de motorizare

Dacă până acum nu acordai o prea mare atenţie la modul cum conduci acum e cazul să o faci. De ce? Pentru că te pot costa foarte mult reparaţiile. O maşină este alcătuită din aproximativ 30.000 de piese, unele mai rezistente, altele care cedeaza mai repede, în funcţie de diverşi factori. Cei de la autokappa.ro au făcut o listă cu piesele care se strică cel mai repede.

Ambreiajul

Aceasta se uzează din cauza faptului că mulţi şoferi ţin apăsat ambreiajul timp îndelungat atunci când se află la semafor, precum şi din cauza stilului agresiv de condus.

Injectoarele

Defecţiunile injectoarelor sunt cauzate de carburantul de calitate prosată. La aceasta se adauga si faptul ca filtrele de benzina nu sunt schimbate la timp.

Alternatorul

Acest lucru se întâmplă din cauza supraincalzirii sistemului sau in urma contactului cu apa, moment in care apare scurt-circuitul. Acest contact poate sa apara in cazul in care a fost spalat motorul fara sa fie protejat alternatorul.

Amortizoarele

Acestea se defecteaza din cauza drumurilor pline de gropi, dar şi din cauza faptului că sunt solicitate atunci când vehiculul este rulat. Gradul de uzură al acestora poate să varieze în funcţie de stilul de conducere, de kilometraj sau de încărcătură.

Planetarele

Ele se distrug în momentul în care apare forţarea acestora în viraj, când sunt roţile sunt bracate sau când un burduf se strică. Acestea se vor defecta dacă pedala este călcată cu putere atunci când roţile se află în poziţie de virare.

Pivoţii

Pivoţii au un rol important în menţinerea mobilităţii roţilor, iar cele care afecteaza mobilitatea sunt gropile.