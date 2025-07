Mașina a picat inspecția tehnică: ai voie să o păstrezi fără să o folosești? După cât timp poți reface ITP în 2025

Sunt o mulțime de cauze pentru care o mașină poate să fie respinsă la ITP în 2025. În cele mai multe situații, șoferii remediază problemele și revin apoi pentru repetarea verificării. Alții, fie nu își permit reparațiile, fie nu vor să mai investească în respectivul vehicul. Dar, dacă mașina a picat inspecția tehnică, mai ai voie să o păstrezi fără să o folosești?

Înainte de a te prezenta cu mașina la ITP (Inspecția Tehnică Periodică), trebuie să te asiguri că funcționează corect.

De aceea, e recomandat să mergi întâi la service, pentru o revizie generală. Să verifici frânele, direcția, fluidele, să te asiguri că farurile și stopurile sunt funcționale, să remediezi deci orice problemă tehnică.

Dacă ai martori de bord aprinși, neapărat trebuie diagnosticată și remediată problema. De asemenea, parbrizul și anvelopele trebuie verificate.

Situații în care mașina este respinsă la ITP în 2025

Filtrul de particule are rolul de a distruge mare parte din noxele rezultate în urma arderii carburantului. Acesta face parte din sistemul de eșapament. Preia gazele la ieșirea din motor și le arde încă o dată la temperaturi foarte ridicate. În acest fel sunt distruse majoritatea particulelor nocive, înainte de a fi evacuate în atmosferă.

Dacă DPF/GPF nu funcționează, mașina va avea emisii de noxe peste limita legală. Caz în care nu va trece de verificarea tehnică.

De asemenea, dacă are urme ale unui accident (tablă îndoită, far spart, etc), mașina nu va primi drept de circulație.

Parbrizul crăpat este un alt motiv pentru care un vehicul e respins la ITP.

Printre problemele care duc la respingerea mașinii la ITP se mai numără:

sistemul de frânare ineficient;

defecțiuni de iluminare;

caroserie afectată de rugină;

lipsa documentelor.

Actele pe care trebuie să le ai asupra ta când faci ITP-ul la mașină sunt:

certificatul de înmatriculare;

asigurarea auto obligatorie valabilă (RCA);

cartea de identitate a mașinii.

În cazul mașinilor noi, ITP-ul este valabil pentru o perioadă de 3 ani, din momentul achiziției mașinii. Dacă autoturismul are între 3 și 12 ani vechime, atunci ITP-ul se face la fiecare doi ani.

Iar în cazul mașinilor care au fost puse în circulație de mai mult de 12 ani, Inspecția Tehnică Periodică trebuie refăcută anual.

Dacă mașina a picat inspecția tehnică, ai voie să o păstrezi fără să o folosești? Dacă mașina a fost respinsă la ITP, proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru a remedia problemele. După această perioadă se pot întoarce pentru reverificare. Dar, sunt cazuri în care proprietarii nu își permit să repare mașina sau nu vor să mai investească în aceasta. Astfel că, nu mai revin la ITP pentru reverificare. Dacă mașina a picat inspecția tehnică, nu mai ai voie să circuli cu aceasta pe un drum public. În schimb, o poți păstra în curte sau pe o proprietate privată. De asemenea, poți să o lași în parcare, dacă ai un loc asigurat. Acest vehicul va putea fi folosit numai pe un câmp sau pe un drum care nu e deschis circulației publice. Cei care uită să refacă Inspecția Tehnică Periodică sau o amână și circulă cu ITP expirat, riscă să fie amendați de două ori. Conform legii, înmatricularea unei mașini se suspendă automat în cazul în care nu mai are inspecția tehnică valabilă. Astfel, șoferii care circulă cu o mașină fără ITP vor primi: 9 – 20 puncte de amendă pentru conducerea unui autoturism fără ITP valabil;

20 puncte de amendă pentru conducerea unei mașini cu înmatriculare suspendată. Cele două amenzi se cumulează, ceea ce înseamnă că sancțiunea minimă va fi de 5.872,5 de lei iar cea maximă poate depăși 8.000 de lei. Dar, chiar dacă nu o mai folosești, va trebui să plătești impozit pentru aceasta. Dacă vrei să o scoți de la taxe și impozite, trebuie fie să o casezi, fie să demonstrezi că ai o proprietate unde poate fi ținută fără a afecta mediul înconjurător.

Urmărește Promotor.ro pe Google News