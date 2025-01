2025: Câte zile poți circula cu ITP expirat? Ce valabilitate are Inspecția Tehnică

Sancțiunea aplicată de Poliție pentru ITP expirat a fost majorată în 2025. Iar conducerea unui vehicul care nu are Inspecție Tehnică Periodică valabilă atrage două amenzi, plus reținerea certificatului de înmatriculare. Iată câte zile poți circula cu ITP expirat și ce valabilitate are Inspecția Tehnică.

Toate autovehicule care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie supuse unei Inspecții Tehnice Periodice.

Această verificare are o valabilitate de cel mult doi ani, cu excepția mașinilor noi.

Ce valabilitate are ITP în 2025

Inspecția Tehnică Periodică are o valabilitate limitată, în funcție de anul de fabricație al vehiculului, de numărul de locuri, de destinația acestuia și de gabarit.

Astfel, valabilitatea ITP în 2025 este:

3 ani: în cazul mașinilor noi, calculându-se de la data primei înmatriculări; pentru remorci și semiremorci apicole;

2 ani : la autovehiculele cu cel mult 8 locuri și o vechime de până la 12 ani; la motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roți si cvadricicluri; la tractoare cu o masă mai mică de 3.500 kg; la remorci și semiremorci cu o masă mai mică de 3.500 kg;

1 an: pentru autovehicule cu cel mult 8 locuri și o vechime de peste la 12 ani; pentru autovehicule de transport marfă; pentru ambulanțe; pentru tractoare cu masa de peste 3.500 kg; pentru remorci și semiremorci cu masa de peste 3.500 kg;



6 luni: în cazul vehiculelor de transport persoane în regim de taxi; în cazul vehiculelor care rulează în regim de închiriere; în cazul autovehiculelor cu mai mult de 8 locuri, în afară de cel al șoferului; în cazul vehiculelor destinate învățării conducerii.



2025: Câte zile poți circula cu ITP expirat?

Cei care uită să refacă Inspecția Tehnică Periodică sau o amână și circulă cu ITP expirat, riscă să fie amendați de două ori.

Pentru că, acum, legea stabilește că se suspendă automat înmatricularea unei mașini când îi expiră inspecția tehnică.

Ceea ce înseamnă că, din acel moment, șoferul conducere o mașină neînmatriculată. Astfel, în momentul în care ești prins cu ITP expirat, riști să primești nu una, ci două amenzi. Una pentru conducerea unui autoturism fără ITP valabil, iar cea de-a doua pentru conducerea unei mașini a cărei înmatriculare a fost suspendată.

În plus, se suspendă pe loc dreptul de circulație pentru respectivul autovehicul, se rețin talonul și plăcuțele de înmatriculare ale mașini.

Deci, legal, nu poți circula nici măcar o zi cu ITP expirat.

Cât este amenda pentru ITP expirat în 2025?

Una dintre cele mai mari amenzi aplicate de Poliția Rutieră este pentru ITP expirat.

În momentul în care Inspecția Tehnică Periodică expiră, înmatricularea respectivului autovehicul este suspendată automat.

Astfel, șoferii care circulă cu o mașină care nu are ITP valabil vor fi sancționați cu:

9 – 20 de puncte de amendă pentru conducerea unui autoturism fără ITP valabil;

20 puncte de amendă pentr conducerea unei mașini a cărei înmatriculare a fost suspendată.

Cele două sancțiuni se cumulează, ceea ce înseamnă că șoferul va primi o amendă totală ce cel puțin 5.872,5 de lei. Dar care poate ajunge la peste 8.000 de lei, dacă se aplică sancțiunea maximă în cazul ambelor amenzi.

